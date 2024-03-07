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Выплату контрактникам в Астраханской области увеличили до 500 тысяч рублей - РИА Новости, 07.03.2024
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Астраханская область
 
16:31 07.03.2024
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Выплату контрактникам в Астраханской области увеличили до 500 тысяч рублей
Выплату контрактникам в Астраханской области увеличили до 500 тысяч рублей - РИА Новости, 07.03.2024
Выплату контрактникам в Астраханской области увеличили до 500 тысяч рублей
Единовременную выплату жителям Астраханской области, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России с 1 марта 2024 года, увеличили РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:31
2024-03-07T16:31
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Единовременную выплату жителям Астраханской области, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России с 1 марта 2024 года, увеличили до 500 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "До 500 тысяч увеличена единовременная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период с 1 марта 2024 года. Благодарю депутатский корпус за поддержку моей инициативы", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что на данную цель будут направлены средства, сэкономленные по ряду направлений. "Поддержка наших военнослужащих сегодня стоит в приоритете. Общая сумма единовременных выплат при заключении контракта с МО в Астраханской области теперь составит 695 тысяч рублей", - уточнил Бабушкин. Изначально соцподдержка астраханцев-участников спецоперации и членов их семей в Астраханской области составляла 75 тысяч рублей. Позже гражданам, заключившим контракт на военную службу с 1 июня 2023 года, размер единовременной выплаты был увеличен до 150 тысяч рублей.
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астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин

Выплату контрактникам в Астраханской области увеличили до 500 тысяч рублей

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Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Единовременную выплату жителям Астраханской области, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России с 1 марта 2024 года, увеличили до 500 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"До 500 тысяч увеличена единовременная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период с 1 марта 2024 года. Благодарю депутатский корпус за поддержку моей инициативы", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на данную цель будут направлены средства, сэкономленные по ряду направлений.
"Поддержка наших военнослужащих сегодня стоит в приоритете. Общая сумма единовременных выплат при заключении контракта с МО в Астраханской области теперь составит 695 тысяч рублей", - уточнил Бабушкин.
Изначально соцподдержка астраханцев-участников спецоперации и членов их семей в Астраханской области составляла 75 тысяч рублей. Позже гражданам, заключившим контракт на военную службу с 1 июня 2023 года, размер единовременной выплаты был увеличен до 150 тысяч рублей.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на церемонии награждения медалями матерей военнослужащих в преддверии Дня матери - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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