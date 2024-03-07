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МИД рассказал о международном наблюдении за выборами президента России - РИА Новости, 07.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:13 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/vybory-1931765607.html
МИД рассказал о международном наблюдении за выборами президента России
МИД рассказал о международном наблюдении за выборами президента России - РИА Новости, 07.03.2024
МИД рассказал о международном наблюдении за выборами президента России
Международные наблюдатели, которые будут работать на выборах президента России, посетят избирательные участки во всех субъектах, включая Крым и новые российские РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:13
2024-03-07T16:13
выборы президента россии — 2024
россия
политика
выборы президента рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Международные наблюдатели, которые будут работать на выборах президента России, посетят избирательные участки во всех субъектах, включая Крым и новые российские регионы, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. "В нашей стране будет организовано широкое международное наблюдение за выборами, прибудут более тысячи наблюдателей из примерно ста стран мира. Естественно, они посетят избирательные участки во всех российских регионах, включая Крым и новые российские территории", - сказал дипломат. "В новых регионах будут введены максимальные меры безопасности соответствующими российскими ведомствами. Насколько мне известно, эти же требования к безопасности будут обеспечены при организации международного наблюдения и в других российских регионах, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны киевского режима. Эта работа имеет для всех нас приоритетное значение", - подчеркнул он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, политика, выборы президента рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Выборы президента РФ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рассказал о международном наблюдении за выборами президента России

Аскальдович: международные наблюдатели посетят участки в Крыму и новых регионах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАгитационный предвыборный билборд на одной из улиц в Симферополе
Агитационный предвыборный билборд на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Агитационный предвыборный билборд на одной из улиц в Симферополе
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Международные наблюдатели, которые будут работать на выборах президента России, посетят избирательные участки во всех субъектах, включая Крым и новые российские регионы, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
"В нашей стране будет организовано широкое международное наблюдение за выборами, прибудут более тысячи наблюдателей из примерно ста стран мира. Естественно, они посетят избирательные участки во всех российских регионах, включая Крым и новые российские территории", - сказал дипломат.
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"В новых регионах будут введены максимальные меры безопасности соответствующими российскими ведомствами. Насколько мне известно, эти же требования к безопасности будут обеспечены при организации международного наблюдения и в других российских регионах, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны киевского режима. Эта работа имеет для всех нас приоритетное значение", - подчеркнул он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВыборы президента РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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