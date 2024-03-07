https://ria.ru/20240307/vybory-1931765607.html
МИД рассказал о международном наблюдении за выборами президента России
МИД рассказал о международном наблюдении за выборами президента России - РИА Новости, 07.03.2024
МИД рассказал о международном наблюдении за выборами президента России
Международные наблюдатели, которые будут работать на выборах президента России, посетят избирательные участки во всех субъектах, включая Крым и новые российские РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:13
2024-03-07T16:13
2024-03-07T16:13
выборы президента россии — 2024
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политика
выборы президента рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Международные наблюдатели, которые будут работать на выборах президента России, посетят избирательные участки во всех субъектах, включая Крым и новые российские регионы, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. "В нашей стране будет организовано широкое международное наблюдение за выборами, прибудут более тысячи наблюдателей из примерно ста стран мира. Естественно, они посетят избирательные участки во всех российских регионах, включая Крым и новые российские территории", - сказал дипломат. "В новых регионах будут введены максимальные меры безопасности соответствующими российскими ведомствами. Насколько мне известно, эти же требования к безопасности будут обеспечены при организации международного наблюдения и в других российских регионах, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны киевского режима. Эта работа имеет для всех нас приоритетное значение", - подчеркнул он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, выборы президента рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Выборы президента РФ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рассказал о международном наблюдении за выборами президента России
Аскальдович: международные наблюдатели посетят участки в Крыму и новых регионах
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Международные наблюдатели, которые будут работать на выборах президента России, посетят избирательные участки во всех субъектах, включая Крым и новые российские регионы, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
"В нашей стране будет организовано широкое международное наблюдение за выборами, прибудут более тысячи наблюдателей из примерно ста стран мира. Естественно, они посетят избирательные участки во всех российских регионах, включая Крым и новые российские территории", - сказал дипломат.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
"В новых регионах будут введены максимальные меры безопасности соответствующими российскими ведомствами. Насколько мне известно, эти же требования к безопасности будут обеспечены при организации международного наблюдения и в других российских регионах, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны киевского режима. Эта работа имеет для всех нас приоритетное значение", - подчеркнул он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.