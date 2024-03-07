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В приграничных районах Белгородской области пройдет досрочное голосование - РИА Новости, 07.03.2024
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10:46 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/vybory-1931648169.html
В приграничных районах Белгородской области пройдет досрочное голосование
В приграничных районах Белгородской области пройдет досрочное голосование - РИА Новости, 07.03.2024
В приграничных районах Белгородской области пройдет досрочное голосование
Досрочное голосование на выборах президента РФ с 10 по 14 марта пройдет в девяти приграничных районах Белгородской области, "в связи с возникновением угрозы... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:46
2024-03-07T10:46
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политика
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россия
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БЕЛГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ с 10 по 14 марта пройдет в девяти приграничных районах Белгородской области, "в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей", говорится в постановлении регионального избиркома. В среду глава администрации Белгородского района Анна Куташова написала, что было принято решение провести досрочное голосование на выборах президента с 10 по 14 марта в 16 поселениях Белгородского района из-за сложной оперативной обстановки. По ее словам, разрешено голосование "вне помещения", голосование на участках проводиться не будет. Согласно постановлению, решение принято "в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей, вследствие регулярных обстрелов населенных пунктов". Речь идет о жителях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов, расположенных в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции. "Разрешить провести досрочно с 10 по 14 марта 2024 года голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, и включенных в списки избирателей на избирательных участках, перечень которых определен в приложении к настоящему постановлению, при проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года", - говорится в постановлении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, белгородская область, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Белгородская область, Россия, Выборы президента РФ
В приграничных районах Белгородской области пройдет досрочное голосование

В девяти районах Белгородской области пройдет досрочное голосование на выборах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУрны для выездного голосования на избирательном участке
Урны для выездного голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Урны для выездного голосования на избирательном участке. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ с 10 по 14 марта пройдет в девяти приграничных районах Белгородской области, "в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей", говорится в постановлении регионального избиркома.
В среду глава администрации Белгородского района Анна Куташова написала, что было принято решение провести досрочное голосование на выборах президента с 10 по 14 марта в 16 поселениях Белгородского района из-за сложной оперативной обстановки. По ее словам, разрешено голосование "вне помещения", голосование на участках проводиться не будет.
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Согласно постановлению, решение принято "в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей, вследствие регулярных обстрелов населенных пунктов". Речь идет о жителях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов, расположенных в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции.
"Разрешить провести досрочно с 10 по 14 марта 2024 года голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, и включенных в списки избирателей на избирательных участках, перечень которых определен в приложении к настоящему постановлению, при проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года", - говорится в постановлении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаБелгородская областьРоссияВыборы президента РФ
 
 
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