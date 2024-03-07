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Моряки на некоторых судах начали принимать участие в выборах досрочно
Моряки на некоторых судах начали принимать участие в выборах досрочно - РИА Новости, 07.03.2024
Моряки на некоторых судах начали принимать участие в выборах досрочно
Российские моряки, которые находятся в рейсах на отечественных судах, уже начали принимать участие в выборах президента страны досрочно, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T00:57
2024-03-07T00:57
2024-03-07T00:57
выборы президента россии — 2024
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владислав даванков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские моряки, которые находятся в рейсах на отечественных судах, уже начали принимать участие в выборах президента страны досрочно, рассказали РИА Новости в российском профсоюзе моряков. "В некоторых компаниях уже идет голосование, так как закон позволяет голосовать досрочно", - ответили в профсоюзе на вопросом о том, планируют ли моряки в рейсах участвовать в предстоящих выборах. На российских судах судовладельцы организуют голосование моряков на борту, получают оттуда сведения и передают в избирательные комиссии. На иностранных судах такой практики нет, так как там зачастую интернациональные экипажи, пояснили в профсоюзе. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Владимир Путин
Моряки на некоторых судах начали принимать участие в выборах досрочно
Моряки на некоторых судах начали принимать участие в выборах президента досрочно