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Британский министр обороны встретился с Зеленским - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/vsu-1931841607.html
Британский министр обороны встретился с Зеленским
Британский министр обороны встретился с Зеленским - РИА Новости, 07.03.2024
Британский министр обороны встретился с Зеленским
Владимир Зеленский на фоне новостей о назначении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон обсудил в Киеве с министром обороны Великобритании... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T22:57
2024-03-07T22:57
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
валерий залужный
россия
грант шаппс
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне новостей о назначении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон обсудил в Киеве с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом усиление ПВО и "дальнобойные возможности" для украинской армии. "В ходе встречи с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия", - написал Зеленский в своем Telegram-канал. Ранее в четверг МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
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украина, великобритания, валерий залужный, россия, грант шаппс, вооруженные силы украины, владимир зеленский, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Россия, Грант Шаппс, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Британский министр обороны встретился с Зеленским

Министр обороны Британии обсудил с Зеленским "дальнобойные возможности" ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне новостей о назначении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон обсудил в Киеве с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом усиление ПВО и "дальнобойные возможности" для украинской армии.
"В ходе встречи с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия", - написал Зеленский в своем Telegram-канал.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
28 февраля, 08:00
Ранее в четверг МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Обсуждать нечего. В НАТО отворачиваются от Зеленского и Байдена
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйРоссияГрант ШаппсВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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