https://ria.ru/20240307/vsu-1931750019.html

Украинский эксперт не исключил, что ВСУ и дальше будут отступать

Украинский эксперт не исключил, что ВСУ и дальше будут отступать - РИА Новости, 07.03.2024

Украинский эксперт не исключил, что ВСУ и дальше будут отступать

Украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности фортификационных сооружений, считает военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:27

2024-03-07T15:27

2024-03-07T15:27

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности фортификационных сооружений, считает военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетьман. "Есть предчувствие, что линия фронта будет двигаться на запад, и немного еще будет смещаться. Потому что еще не готовы фортификации", - приводит слова Гетьмана украинский телеканал "Эспрессо" на своем сайте. Он отметил, что сейчас ВСУ важно стабилизировать линию фронта и не допустить дальнейшее продвижение армии РФ. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия