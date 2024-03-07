Украинский эксперт не исключил, что ВСУ и дальше будут отступать
Украинский эксперт: ВСУ могут отступать дальше из-за неготовности линий обороны
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности фортификационных сооружений, считает военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетьман.
"Есть предчувствие, что линия фронта будет двигаться на запад, и немного еще будет смещаться. Потому что еще не готовы фортификации", - приводит слова Гетьмана украинский телеканал "Эспрессо" на своем сайте. Он отметил, что сейчас ВСУ важно стабилизировать линию фронта и не допустить дальнейшее продвижение армии РФ.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.