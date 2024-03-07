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Украинский эксперт не исключил, что ВСУ и дальше будут отступать - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/vsu-1931750019.html
Украинский эксперт не исключил, что ВСУ и дальше будут отступать
Украинский эксперт не исключил, что ВСУ и дальше будут отступать - РИА Новости, 07.03.2024
Украинский эксперт не исключил, что ВСУ и дальше будут отступать
Украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности фортификационных сооружений, считает военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:27
2024-03-07T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности фортификационных сооружений, считает военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетьман. "Есть предчувствие, что линия фронта будет двигаться на запад, и немного еще будет смещаться. Потому что еще не готовы фортификации", - приводит слова Гетьмана украинский телеканал "Эспрессо" на своем сайте. Он отметил, что сейчас ВСУ важно стабилизировать линию фронта и не допустить дальнейшее продвижение армии РФ. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинский эксперт не исключил, что ВСУ и дальше будут отступать

Украинский эксперт: ВСУ могут отступать дальше из-за неготовности линий обороны

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности фортификационных сооружений, считает военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетьман.
"Есть предчувствие, что линия фронта будет двигаться на запад, и немного еще будет смещаться. Потому что еще не готовы фортификации", - приводит слова Гетьмана украинский телеканал "Эспрессо" на своем сайте. Он отметил, что сейчас ВСУ важно стабилизировать линию фронта и не допустить дальнейшее продвижение армии РФ.
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Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
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