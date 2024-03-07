https://ria.ru/20240307/vsu-1931734596.html

Рогов прокомментировал заявление ВСУ о новом контрнаступлении

Рогов прокомментировал заявление ВСУ о новом контрнаступлении - РИА Новости, 07.03.2024

Рогов прокомментировал заявление ВСУ о новом контрнаступлении

Глава Запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал подготовку украинских войск к новому контрнаступлению гиблым делом. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:59

2024-03-07T14:59

2024-03-07T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава Запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал подготовку украинских войск к новому контрнаступлению гиблым делом. Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. "Это заявление - попытка повысить морально-боевой дух ВСУ, которые по всем фронтам отступают. Это заклинание, чтобы хотя бы как-то объяснить своим боевикам, что еще не все пропало, вот, скоро вы пойдете вперед. Думаю, это просто туман войны и попытка прокачать гиблое и безнадежное дело", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, то, что ситуация на фронте становится безнадежна для ВСУ, понятно все большему количеству украинских солдат. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, в мире