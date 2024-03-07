https://ria.ru/20240307/vsu-1931626449.html

Украинский пленный рассказал об условиях содержания в ВСУ

Украинский пленный рассказал об условиях содержания в ВСУ - РИА Новости, 07.03.2024

Украинский пленный рассказал об условиях содержания в ВСУ

Украинский военнослужащий Владимир Бугарь, попавший в плен в Авдеевке, рассказал об ужасных условиях, в которых приходится существовать солдатам ВСУ, — однажды... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:52

2024-03-07T07:52

2024-03-07T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

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покровск

киев

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украина

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинский военнослужащий Владимир Бугарь, попавший в плен в Авдеевке, рассказал об ужасных условиях, в которых приходится существовать солдатам ВСУ, — однажды ему с сослуживцами пришлось почти два месяца просидеть в подвале. "Завезли нас на одну из шахт, мы там сидели и ждали распределения. Нам дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток", — сказал Бугарь в видео, распространенном Минобороны. По словам пленного, он попал в армию после того, как в октябре 2023 года его вызвали в сельсовет и сказали, что "нужно зарегистрироваться". Сразу же Бугаря забрали, не предупредив, куда и зачем ведут, отобрали все документы и отвезли в Покровск (на подконтрольной Киеву территории ДНР). "Нас везли в Покровск как заключенных — без воды и еды. Останавливались только ночью на перекур и туалет", — объяснил пленный. Во время боев за Авдеевку Бугарю в течение двух недель пришлось самостоятельно ухаживать зараненым сослуживцем, после чего командование решило их вывести. Но солдат оставили в заброшенном детском саду, дали им воды и еды, пообещали забрать, но так и не забрали. "Российские военнослужащие подошли к нам первые, мы сразу сдались. Мы бы, наверное, умерли от голода, если бы не они. Нам оказали медицинскую помощь и накормили. Я им очень благодарен. <...> Слава богу, что ваши ребята помогли нам и оставили нас в живых", — заключил пленный.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Российские войска полностью освободили город 17 февраля.

https://ria.ru/20240307/kladbische-1931612978.html

https://ria.ru/20240304/plennyy-1930935029.html

авдеевка

покровск

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в мире, авдеевка, покровск, киев, вооруженные силы украины, украина