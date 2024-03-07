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Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами
Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами - РИА Новости, 07.03.2024
Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами
Президент РФ Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:00
2024-03-07T13:00
2024-03-07T13:06
владимир путин
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.Президент вспомнил период Великой Отечественной войны, когда выпускники училища стали прототипами многих книг, художественных произведений, фильмов."Это героическое учебное заведение, и уверен, что и вы тоже продолжите эту замечательную традицию этого летного училища", - добавил он.Путин поздравил девушек с наступающим праздником и пожелал им всего самого доброго.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами
Путин встретился с выпускницами Краснодарского военного авиационного училища
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Президент вспомнил период Великой Отечественной войны, когда выпускники училища стали прототипами многих книг, художественных произведений, фильмов.
"Это героическое учебное заведение, и уверен, что и вы тоже продолжите эту замечательную традицию этого летного училища", - добавил он.
Путин поздравил девушек с наступающим праздником и пожелал им всего самого доброго.
Путин отметил мастерство летчиц боевых машин