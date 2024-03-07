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Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами

Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами - РИА Новости, 07.03.2024

Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами

Президент РФ Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:00

2024-03-07T13:00

2024-03-07T13:06

владимир путин

россия

общество

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.Президент вспомнил период Великой Отечественной войны, когда выпускники училища стали прототипами многих книг, художественных произведений, фильмов."Это героическое учебное заведение, и уверен, что и вы тоже продолжите эту замечательную традицию этого летного училища", - добавил он.Путин поздравил девушек с наступающим праздником и пожелал им всего самого доброго.

https://ria.ru/20231218/letchitsy-1916575659.html

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владимир путин, россия, общество