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Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами - РИА Новости, 07.03.2024
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13:00 07.03.2024 (обновлено: 13:06 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/vstrecha-1931691563.html
Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами
Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами - РИА Новости, 07.03.2024
Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами
Президент РФ Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:00
2024-03-07T13:06
владимир путин
россия
общество
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.Президент вспомнил период Великой Отечественной войны, когда выпускники училища стали прототипами многих книг, художественных произведений, фильмов."Это героическое учебное заведение, и уверен, что и вы тоже продолжите эту замечательную традицию этого летного училища", - добавил он.Путин поздравил девушек с наступающим праздником и пожелал им всего самого доброго.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин накануне 8 марта встретился с девушками-летчицами

Путин встретился с выпускницами Краснодарского военного авиационного училища

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Президент вспомнил период Великой Отечественной войны, когда выпускники училища стали прототипами многих книг, художественных произведений, фильмов.
"Это героическое учебное заведение, и уверен, что и вы тоже продолжите эту замечательную традицию этого летного училища", - добавил он.
Путин поздравил девушек с наступающим праздником и пожелал им всего самого доброго.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Кремле с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству Профессионалы - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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