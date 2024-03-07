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Захарова отреагировала на объявление России врагом Греции - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 07.03.2024 (обновлено: 23:24 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/vrag-1931842781.html
Захарова отреагировала на объявление России врагом Греции
Захарова отреагировала на объявление России врагом Греции - РИА Новости, 07.03.2024
Захарова отреагировала на объявление России врагом Греции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса не предавать память греческого движения Сопротивления, РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T23:23
2024-03-07T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
греция
мария захарова
кириакос мицотакис
европейская народная партия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса не предавать память греческого движения Сопротивления, после слов политика о поддержке киевского режима. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию "врагом" Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", его выступление показало греческое общественное телевидение ERT. "Я в своей советской/российской школе на обычном для каждого нашего школьника уроке музыке проходила произведения Микиса Теодоракиса. Знала и его музыку, и его судьбу. Он тоже был врагом Европы, нацистской Европы. Не предавайте, Кириакос, память греческого Сопротивления!", - написала она в своем Telegram-канале. Захарова также отметила, что Москва не запугивала и не собирается запугивать ни Афины, ни другие европейские страны, при этом мирится с проявлениями нацизма российская сторона не намерена. "Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом", - отметила Захарова. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240303/naemnik-1930869147.html
https://ria.ru/20240225/boepripasy-1929368592.html
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в мире, россия, европа, греция, мария захарова, кириакос мицотакис, европейская народная партия, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Греция, Мария Захарова, Кириакос Мицотакис, Европейская народная партия, НАТО, Владимир Путин
Захарова отреагировала на объявление России врагом Греции

Захарова: Москва не запугивает ни Грецию, ни любую другую страну

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса не предавать память греческого движения Сопротивления, после слов политика о поддержке киевского режима.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию "врагом" Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", его выступление показало греческое общественное телевидение ERT.
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"Я в своей советской/российской школе на обычном для каждого нашего школьника уроке музыке проходила произведения Микиса Теодоракиса. Знала и его музыку, и его судьбу. Он тоже был врагом Европы, нацистской Европы. Не предавайте, Кириакос, память греческого Сопротивления!", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова также отметила, что Москва не запугивала и не собирается запугивать ни Афины, ни другие европейские страны, при этом мирится с проявлениями нацизма российская сторона не намерена. "Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом", - отметила Захарова.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаГрецияМария ЗахароваКириакос МицотакисЕвропейская народная партияНАТОВладимир Путин
 
 
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