https://ria.ru/20240307/vrag-1931842781.html

Захарова отреагировала на объявление России врагом Греции

Захарова отреагировала на объявление России врагом Греции - РИА Новости, 07.03.2024

Захарова отреагировала на объявление России врагом Греции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса не предавать память греческого движения Сопротивления, РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T23:23

2024-03-07T23:23

2024-03-07T23:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

европа

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мария захарова

кириакос мицотакис

европейская народная партия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса не предавать память греческого движения Сопротивления, после слов политика о поддержке киевского режима. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию "врагом" Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", его выступление показало греческое общественное телевидение ERT. "Я в своей советской/российской школе на обычном для каждого нашего школьника уроке музыке проходила произведения Микиса Теодоракиса. Знала и его музыку, и его судьбу. Он тоже был врагом Европы, нацистской Европы. Не предавайте, Кириакос, память греческого Сопротивления!", - написала она в своем Telegram-канале. Захарова также отметила, что Москва не запугивала и не собирается запугивать ни Афины, ни другие европейские страны, при этом мирится с проявлениями нацизма российская сторона не намерена. "Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом", - отметила Захарова. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240303/naemnik-1930869147.html

https://ria.ru/20240225/boepripasy-1929368592.html

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в мире, россия, европа, греция, мария захарова, кириакос мицотакис, европейская народная партия, нато, владимир путин