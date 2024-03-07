https://ria.ru/20240307/vfm-1931773062.html

Почти 40 процентов россиян испытали гордость от ВФМ, показал опрос

Почти 40 процентов россиян испытали гордость от ВФМ, показал опрос - РИА Новости, 07.03.2024

Почти 40 процентов россиян испытали гордость от ВФМ, показал опрос

Гордость от проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе испытывают 39% россиян, уважение - 28%, а 19% испытывают надежду, следует из данных ВЦИОМ. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:38

2024-03-07T16:38

2024-03-07T17:04

общество

вциом

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гордость от проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе испытывают 39% россиян, уважение - 28%, а 19% испытывают надежду, следует из данных ВЦИОМ.ВЦИОМ представил результаты опроса, посвященного впечатлениям россиян от Всемирного фестиваля молодежи и проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).Согласно данным опроса, знают и слышали о фестивале 61% россиян, слышат впервые - 39% россиян. Гордость от проведения фестиваля испытывают 39% опрошенных (при этом среди тех, кто знает и слышал о фестивале, таких 45%). Уважение испытывают 28% опрошенных (среди тех, кто знает и слышал о фестивале, 32%). Надежду испытывают 19% опрошенных (23% среди тех, кто знает и слышал о фестивале).В опросе также предлагалось согласиться или не согласиться с утверждениями о фестивале. С тем, что проведение фестиваля вызывает чувство гордости за страну, скорее согласны 83% опрошенных, с тем, что Россия может проводить мероприятия международного статуса на самом высоком уровне, - 93% опрошенных."8 из 10 опрошенных согласились, что проведение Фестиваля вызывает чувство гордости за нашу страну (83%). Преобладает это чувство и при ответе на вопрос о том, что россияне испытывают в связи с проведением мероприятия – 39%, в числе доминирующих эмоций оказались также уважение (28%), надежда (19%) и уверенность в завтрашнем дне (17%)", - приводятся данные в исследовании государственной организации.При этом раздражение от фестиваля испытали только 2% россиян, беспокойство - 1%, разочарование и недовольство - по 1% соответственно, отмечают во ВЦИОМ.В исследовании также отмечено, что большая часть опрошенных (75%) убеждены, что проведение фестиваля было правильным решением, лишь 16% ответили, что сейчас не время проводить такие мероприятия. Оставшиеся 9% затруднилось с ответом.Опрос проводился через телефонное интервью, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян.Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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общество, вциом, всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия