https://ria.ru/20240307/vfm-1931725940.html

Кириенко: 84 процента россиян положительно оценили проведение ВФМ

Кириенко: 84 процента россиян положительно оценили проведение ВФМ - РИА Новости, 07.03.2024

Кириенко: 84 процента россиян положительно оценили проведение ВФМ

Положительно относятся к проведению Всемирного фестиваля молодежи 84% всех опрошенных россиян, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:35

2024-03-07T14:35

2024-03-07T14:35

общество

россия

сергей кириенко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Положительно относятся к проведению Всемирного фестиваля молодежи 84% всех опрошенных россиян, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "У нас финальный опрос: как вы относитесь к проведению Всемирного фестиваля молодежи в России в соответствующих условиях? От всех опрошенных "положительно" - 84%, "скорее отрицательно" или "точно отрицательно" - всего 2%, по одному проценту", - сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. Также он добавил, что среди тех жителей России, кто не просто знает о проведении фестиваля, а ознакомился хотя бы с одним семинаром или репортажем с ВМФ-2024, положительно оценивают фестиваль 91%. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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общество, россия, сергей кириенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024