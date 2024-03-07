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Сийярто заявил, что в Венгрии всегда рады принять Трампа - РИА Новости, 07.03.2024
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07:07 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/vengriya-1931623784.html
Сийярто заявил, что в Венгрии всегда рады принять Трампа
Сийярто заявил, что в Венгрии всегда рады принять Трампа - РИА Новости, 07.03.2024
Сийярто заявил, что в Венгрии всегда рады принять Трампа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:07
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в мире
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ООН, 7 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности. "Для нас всегда честь видеть президента Трампа в Будапеште - в любой должности, независимо от того, кандидат он, избранный президент (США - ред.) или кто-то еще", - сказал Сийярто РИА Новости. "Но, как я понимаю, (президентская – ред.) кампания в Соединенных Штатах требует очень много усилий и дает кандидату очень, скажем так, ограниченные возможности выезжать из страны. Но мы надеемся, что когда-нибудь нам удастся принять его в Венгрии на любой его позиции", - добавил он. Как ожидается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом 8 марта во Флориде. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240306/orban-1931350670.html
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в мире, венгрия, флорида, сша, дональд трамп, петер сийярто, виктор орбан
В мире, Венгрия, Флорида, США, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Сийярто заявил, что в Венгрии всегда рады принять Трампа

Сийярто: в Венгрии рады принять Трампа в любой должности

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности.
"Для нас всегда честь видеть президента Трампа в Будапеште - в любой должности, независимо от того, кандидат он, избранный президент (США - ред.) или кто-то еще", - сказал Сийярто РИА Новости.
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"Но, как я понимаю, (президентская – ред.) кампания в Соединенных Штатах требует очень много усилий и дает кандидату очень, скажем так, ограниченные возможности выезжать из страны. Но мы надеемся, что когда-нибудь нам удастся принять его в Венгрии на любой его позиции", - добавил он.
Как ожидается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом 8 марта во Флориде.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
 
В миреВенгрияФлоридаСШАДональд ТрампПетер СийяртоВиктор Орбан
 
 
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