https://ria.ru/20240307/vengriya-1931623784.html
Сийярто заявил, что в Венгрии всегда рады принять Трампа
Сийярто заявил, что в Венгрии всегда рады принять Трампа - РИА Новости, 07.03.2024
Сийярто заявил, что в Венгрии всегда рады принять Трампа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:07
2024-03-07T07:07
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ООН, 7 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности. "Для нас всегда честь видеть президента Трампа в Будапеште - в любой должности, независимо от того, кандидат он, избранный президент (США - ред.) или кто-то еще", - сказал Сийярто РИА Новости. "Но, как я понимаю, (президентская – ред.) кампания в Соединенных Штатах требует очень много усилий и дает кандидату очень, скажем так, ограниченные возможности выезжать из страны. Но мы надеемся, что когда-нибудь нам удастся принять его в Венгрии на любой его позиции", - добавил он. Как ожидается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом 8 марта во Флориде. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240306/orban-1931350670.html
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в мире, венгрия, флорида, сша, дональд трамп, петер сийярто, виктор орбан
В мире, Венгрия, Флорида, США, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Сийярто заявил, что в Венгрии всегда рады принять Трампа
Сийярто: в Венгрии рады принять Трампа в любой должности
ООН, 7 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности.
"Для нас всегда честь видеть президента Трампа в Будапеште - в любой должности, независимо от того, кандидат он, избранный президент (США - ред.) или кто-то еще", - сказал Сийярто РИА Новости.
Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине, заявил Сийярто
"Но, как я понимаю, (президентская – ред.) кампания в Соединенных Штатах требует очень много усилий и дает кандидату очень, скажем так, ограниченные возможности выезжать из страны. Но мы надеемся, что когда-нибудь нам удастся принять его в Венгрии на любой его позиции", - добавил он.
Как ожидается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
встретится с Трампом 8 марта во Флориде
.
Выборы президента США
пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли
. Нынешний американский лидер Джо Байден
также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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