https://ria.ru/20240307/varshava-1931672822.html

В Варшаве задержали более 50 человек во время беспорядков

В Варшаве задержали более 50 человек во время беспорядков - РИА Новости, 07.03.2024

В Варшаве задержали более 50 человек во время беспорядков

Более 50 человек задержали во время беспорядков в среду в Варшаве, сообщил представитель районной комендатуры Средместье полиции Варшавы подинспектор Роберт... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:16

2024-03-07T12:16

2024-03-07T12:42

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ВАРШАВА, 7 мар — РИА Новости. Более 50 человек задержали во время беспорядков в среду в Варшаве, сообщил представитель районной комендатуры Средместье полиции Варшавы подинспектор Роберт Шумята."Пятьдесят два человека были задержаны в связи с такими преступлениями, как нарушение телесной неприкосновенности полицейского, нападения на полицейского. Эти обвинения могут измениться", — сказал он. Ранения получили 14 полицейских, некоторые из которых до сих пор находятся в госпитале.Шумята добавил, что сейчас анализируют записи камер наблюдения и индивидуальных камер полицейских.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они проводят акции по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Накануне участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Они провоцировали столкновения с полицией возле канцелярии премьер-министра, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы, брусчатку и камни. Несколько полицейских получили ранения.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

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