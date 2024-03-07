Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве задержали более 50 человек во время беспорядков - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 07.03.2024 (обновлено: 12:42 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/varshava-1931672822.html
В Варшаве задержали более 50 человек во время беспорядков
В Варшаве задержали более 50 человек во время беспорядков - РИА Новости, 07.03.2024
В Варшаве задержали более 50 человек во время беспорядков
Более 50 человек задержали во время беспорядков в среду в Варшаве, сообщил представитель районной комендатуры Средместье полиции Варшавы подинспектор Роберт... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:16
2024-03-07T12:42
в мире
варшава
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931512890_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_b84800c02ed3ec4607cb79aa336688f4.jpg
ВАРШАВА, 7 мар — РИА Новости. Более 50 человек задержали во время беспорядков в среду в Варшаве, сообщил представитель районной комендатуры Средместье полиции Варшавы подинспектор Роберт Шумята."Пятьдесят два человека были задержаны в связи с такими преступлениями, как нарушение телесной неприкосновенности полицейского, нападения на полицейского. Эти обвинения могут измениться", — сказал он. Ранения получили 14 полицейских, некоторые из которых до сих пор находятся в госпитале.Шумята добавил, что сейчас анализируют записи камер наблюдения и индивидуальных камер полицейских.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они проводят акции по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Накануне участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Они провоцировали столкновения с полицией возле канцелярии премьер-министра, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы, брусчатку и камни. Несколько полицейских получили ранения.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
варшава
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931512890_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_4174ef981990d5b36cf4aa7cce995077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, польша, украина
В мире, Варшава, Польша, Украина
В Варшаве задержали более 50 человек во время беспорядков

В Варшаве полиция задержала 52 человека во время беспорядков в среду

© AP Photo / Michal DyjukАкция протеста в Варшаве
Акция протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Акция протеста в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 мар — РИА Новости. Более 50 человек задержали во время беспорядков в среду в Варшаве, сообщил представитель районной комендатуры Средместье полиции Варшавы подинспектор Роберт Шумята.
"Пятьдесят два человека были задержаны в связи с такими преступлениями, как нарушение телесной неприкосновенности полицейского, нападения на полицейского. Эти обвинения могут измениться", — сказал он.
Польские фермеры блокируют трассу во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
25 февраля, 08:00
Ранения получили 14 полицейских, некоторые из которых до сих пор находятся в госпитале.
Шумята добавил, что сейчас анализируют записи камер наблюдения и индивидуальных камер полицейских.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"Ищут русский след". Польша и Украина на пороге затяжной войны
15 февраля, 08:00
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они проводят акции по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Накануне участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Они провоцировали столкновения с полицией возле канцелярии премьер-министра, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы, брусчатку и камни. Несколько полицейских получили ранения.

Отношения Варшавы и Киева осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали Еврокомиссию вмешаться в кризис, она приняла на несколько месяцев ограничительные меры для устранения логистических трудностей, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. Тогда Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

Акция протеста польских фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Пора платить. Что Европа уготовила Украине
4 марта, 08:00
 
В миреВаршаваПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала