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Большинство американцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос - РИА Новости, 07.03.2024
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Большинство американцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос
Большинство американцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос - РИА Новости, 07.03.2024
Большинство американцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос
Большинство американцев полагают, что США расколоты, свидетельствуют результаты опроса телеканала CBS News совместно с организацией YouGov. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:28
2024-03-07T16:28
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Большинство американцев полагают, что США расколоты, свидетельствуют результаты опроса телеканала CBS News совместно с организацией YouGov. По данным опроса, 61% американцев считают, что страна расколота. Опрошенные также охарактеризовали США как страну в состоянии упадка (45%) и слабое государство (37%). При этом 66% респондентов указывают на то, что дела в стране идут плохо. Более половины американцев (57%) оценивают состояние американской экономики как неблагоприятное. Почти половина (45%) считают, что ситуация на границе с Мексикой кризисная, 30% называют ее очень серьезной, а и 18% — некоторым образом серьезной. Опрос проводился с 28 февраля по 1 марта, в нем приняли участие 2159 взрослых американцев. Погрешность составляет 2,8 процентных пункта.
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в мире, сша, мексика
В мире, США, Мексика
Большинство американцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос

CBS News: 61 процент американцев считает, что страна расколота

© AP Photo / Kathy WillensТуристы фотографируются с мужчинами, одетым в костюмы Статуи Свободы, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Туристы фотографируются с мужчинами, одетым в костюмы Статуи Свободы, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Kathy Willens
Туристы фотографируются с мужчинами, одетым в костюмы Статуи Свободы, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Большинство американцев полагают, что США расколоты, свидетельствуют результаты опроса телеканала CBS News совместно с организацией YouGov.
По данным опроса, 61% американцев считают, что страна расколота. Опрошенные также охарактеризовали США как страну в состоянии упадка (45%) и слабое государство (37%).
При этом 66% респондентов указывают на то, что дела в стране идут плохо. Более половины американцев (57%) оценивают состояние американской экономики как неблагоприятное. Почти половина (45%) считают, что ситуация на границе с Мексикой кризисная, 30% называют ее очень серьезной, а и 18% — некоторым образом серьезной.
Опрос проводился с 28 февраля по 1 марта, в нем приняли участие 2159 взрослых американцев. Погрешность составляет 2,8 процентных пункта.
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