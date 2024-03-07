https://ria.ru/20240307/usa-1931769993.html

Большинство американцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос

Большинство американцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос - РИА Новости, 07.03.2024

Большинство американцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос

Большинство американцев полагают, что США расколоты, свидетельствуют результаты опроса телеканала CBS News совместно с организацией YouGov. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:28

2024-03-07T16:28

2024-03-07T16:28

в мире

сша

мексика

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Большинство американцев полагают, что США расколоты, свидетельствуют результаты опроса телеканала CBS News совместно с организацией YouGov. По данным опроса, 61% американцев считают, что страна расколота. Опрошенные также охарактеризовали США как страну в состоянии упадка (45%) и слабое государство (37%). При этом 66% респондентов указывают на то, что дела в стране идут плохо. Более половины американцев (57%) оценивают состояние американской экономики как неблагоприятное. Почти половина (45%) считают, что ситуация на границе с Мексикой кризисная, 30% называют ее очень серьезной, а и 18% — некоторым образом серьезной. Опрос проводился с 28 февраля по 1 марта, в нем приняли участие 2159 взрослых американцев. Погрешность составляет 2,8 процентных пункта.

https://ria.ru/20240303/ssha-1930737920.html

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мексика

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, мексика