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МИД Германии раскритиковал тех, кто "не мобилизует все" для Украины - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931819930.html
МИД Германии раскритиковал тех, кто "не мобилизует все" для Украины
МИД Германии раскритиковал тех, кто "не мобилизует все" для Украины - РИА Новости, 07.03.2024
МИД Германии раскритиковал тех, кто "не мобилизует все" для Украины
Необходимо мобилизовать для Украины всё, что ей потребуется, в том числе различные боеприпасы и дальнобойное оружие, заявила министр иностранных дел Германии... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:49
2024-03-07T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
германия
анналена бербок
украина
великобритания
дэвид кэмерон
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Необходимо мобилизовать для Украины всё, что ей потребуется, в том числе различные боеприпасы и дальнобойное оружие, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном. "Тот, кто игнорирует тот факт, что сейчас необходимо мобилизовать всё, чтобы Украина могла достичь мира, поступает безрассудно. Если говорить конкретно, то это означает больше боеприпасов, противовоздушной обороны и дальнобойного оружия, чтобы Украина смогла обеспечить своё выживание", - заявила она. Её речь транслировалась телеканалом Phoenix. На вопрос журналиста о том, что она думает о нежелании канцлера Германии Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине, Бербок заявила, что есть вещи, которые не обсуждаются открыто на пресс-конференциях. Ранее Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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в мире, германия, анналена бербок, украина, великобритания, дэвид кэмерон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Анналена Бербок, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Вооруженные силы Украины
МИД Германии раскритиковал тех, кто "не мобилизует все" для Украины

Бербок: те, кто не мобилизует все для Украины, поступают безрассудно

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Необходимо мобилизовать для Украины всё, что ей потребуется, в том числе различные боеприпасы и дальнобойное оружие, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.
"Тот, кто игнорирует тот факт, что сейчас необходимо мобилизовать всё, чтобы Украина могла достичь мира, поступает безрассудно. Если говорить конкретно, то это означает больше боеприпасов, противовоздушной обороны и дальнобойного оружия, чтобы Украина смогла обеспечить своё выживание", - заявила она. Её речь транслировалась телеканалом Phoenix.
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На вопрос журналиста о том, что она думает о нежелании канцлера Германии Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине, Бербок заявила, что есть вещи, которые не обсуждаются открыто на пресс-конференциях.
Ранее Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны.
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияАнналена БербокУкраинаВеликобританияДэвид КэмеронВооруженные силы Украины
 
 
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