https://ria.ru/20240307/ukraina-1931817269.html
МВФ заявил, что рассмотрит выделение новой помощи для Украины в марте
МВФ заявил, что рассмотрит выделение новой помощи для Украины в марте - РИА Новости, 07.03.2024
МВФ заявил, что рассмотрит выделение новой помощи для Украины в марте
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша финансовой помощи во второй половине марта, заявила... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:35
2024-03-07T19:35
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша финансовой помощи во второй половине марта, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "Рассмотрение советом ожидается во второй половине марта", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о сроках одобрение нового транша кредитных средств. В феврале МВФ на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов в рамках обновленного комплекса экономической политики. Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом фонда. В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. МВФ опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
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украина, мвф, в мире
МВФ заявил, что рассмотрит выделение новой помощи для Украины в марте
Козак: МВФ рассмотрит выделение новой помощи Киеву во второй половине марта
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша финансовой помощи во второй половине марта, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Рассмотрение советом ожидается во второй половине марта", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о сроках одобрение нового транша кредитных средств.
Не зря скакали — экономика Украины разрушена навсегда
В феврале МВФ на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов в рамках обновленного комплекса экономической политики. Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом фонда.
В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. МВФ опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
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