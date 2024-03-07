https://ria.ru/20240307/ukraina-1931817269.html

МВФ заявил, что рассмотрит выделение новой помощи для Украины в марте

МВФ заявил, что рассмотрит выделение новой помощи для Украины в марте - РИА Новости, 07.03.2024

МВФ заявил, что рассмотрит выделение новой помощи для Украины в марте

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша финансовой помощи во второй половине марта, заявила... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:35

2024-03-07T19:35

2024-03-07T19:35

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша финансовой помощи во второй половине марта, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "Рассмотрение советом ожидается во второй половине марта", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о сроках одобрение нового транша кредитных средств. В феврале МВФ на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов в рамках обновленного комплекса экономической политики. Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом фонда. В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. МВФ опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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