СБУ задержала четверых жителей Украины за поддержку России
СБУ заявила, что задержала четырех человек за пророссийские взгляды
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании четырех человек за пророссийские взгляды – теперь им грозит по восемь лет тюрьмы.
По данным спецслужбы, в Николаевской области задержали 52-летнюю жительницу Первомайска, которая якобы в распространяла в телеграм-канале "псевдонаучные сообщения о войне на Украине". Вторую подозреваемую задержали в Харькове: как сообщает СБУ, сотрудница метрополитена "распространяла среди своих коллег кремлевские нарративы", например о том, что на Украине с 2014 года продолжается гражданская война. Оставшихся двоих – охранника автопаркинга и бьюти-блогера – задержали в Киеве: утверждается, что они призывали к продолжению военных действий, чем оправдывали присутствие российской армии на территории Украины.
В спецслужбе уточнили, что дела на всех подозреваемых открыли по двум статьям уголовного кодекса Украины – "посягательство на территориальную целостность" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". Каждому из них грозит до восьми лет лишения свободы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".