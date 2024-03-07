https://ria.ru/20240307/ukraina-1931815804.html

СБУ задержала четверых жителей Украины за поддержку России

СБУ задержала четверых жителей Украины за поддержку России - РИА Новости, 07.03.2024

СБУ задержала четверых жителей Украины за поддержку России

Служба безопасности Украины сообщила о задержании четырех человек за пророссийские взгляды – теперь им грозит по восемь лет тюрьмы. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:22

2024-03-07T19:22

2024-03-07T19:22

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании четырех человек за пророссийские взгляды – теперь им грозит по восемь лет тюрьмы. По данным спецслужбы, в Николаевской области задержали 52-летнюю жительницу Первомайска, которая якобы в распространяла в телеграм-канале "псевдонаучные сообщения о войне на Украине". Вторую подозреваемую задержали в Харькове: как сообщает СБУ, сотрудница метрополитена "распространяла среди своих коллег кремлевские нарративы", например о том, что на Украине с 2014 года продолжается гражданская война. Оставшихся двоих – охранника автопаркинга и бьюти-блогера – задержали в Киеве: утверждается, что они призывали к продолжению военных действий, чем оправдывали присутствие российской армии на территории Украины. В спецслужбе уточнили, что дела на всех подозреваемых открыли по двум статьям уголовного кодекса Украины – "посягательство на территориальную целостность" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". Каждому из них грозит до восьми лет лишения свободы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240305/muraev-1931236027.html

https://ria.ru/20231007/sbu-1901174401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, россия