Макрон заявил, что у него нет никаких лимитов по поддержке Украины
BFMTV: Макрон заявил, что в поддержке Францией Украины не существует лимитов
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. У Парижа нет никаких лимитов по поддержке Украины, привел слова президента Франции Эммануэля Макрона телеканал BFMTV.
"Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объяснил главам партий, что "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий" в поддержке Францией Украины", — процитировали главу государства лидеры коммунистов Фабьен Руссель и "Национального объединения" Жордан Барделла.
В конце февраля Макрон отметился резонансным заявлением об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы. В то же время власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. При этом премьер-министр республики Габриэль Атталь заявил, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
В начале марта Министерство обороны Франции отчиталось о помощи, которую страна предоставила Киеву за два года конфликта. Так, Париж поставил Украине военное оборудование на сумму 2,615 миллиарда евро. В списке значатся 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 колесных танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров, 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 160 разведывательных дронов.
Кроме того, в середине февраля Макрон в Париже подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Документ рассчитан на десять лет и касается поставок Киеву современного военного оборудования, совместимого с вооружениями НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной промышленности. Речь идет и об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.