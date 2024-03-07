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Макрон заявил, что у него нет никаких лимитов по поддержке Украины - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 07.03.2024 (обновлено: 16:25 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931755357.html
Макрон заявил, что у него нет никаких лимитов по поддержке Украины
Макрон заявил, что у него нет никаких лимитов по поддержке Украины - РИА Новости, 07.03.2024
Макрон заявил, что у него нет никаких лимитов по поддержке Украины
У Парижа нет никаких лимитов по поддержке Украины, привел слова президента Франции Эммануэля Макрона телеканал BFMTV. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:42
2024-03-07T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
дмитрий песков
париж
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ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. У Парижа нет никаких лимитов по поддержке Украины, привел слова президента Франции Эммануэля Макрона телеканал BFMTV."Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объяснил главам партий, что "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий" в поддержке Францией Украины", — процитировали главу государства лидеры коммунистов Фабьен Руссель и "Национального объединения" Жордан Барделла.В конце февраля Макрон отметился резонансным заявлением об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы. В то же время власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. При этом премьер-министр республики Габриэль Атталь заявил, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Кроме того, в середине февраля Макрон в Париже подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Документ рассчитан на десять лет и касается поставок Киеву современного военного оборудования, совместимого с вооружениями НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной промышленности. Речь идет и об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, дмитрий песков, париж, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Дмитрий Песков, Париж, НАТО
Макрон заявил, что у него нет никаких лимитов по поддержке Украины

BFMTV: Макрон заявил, что в поддержке Францией Украины не существует лимитов

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. У Парижа нет никаких лимитов по поддержке Украины, привел слова президента Франции Эммануэля Макрона телеканал BFMTV.
"Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объяснил главам партий, что "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий" в поддержке Францией Украины", — процитировали главу государства лидеры коммунистов Фабьен Руссель и "Национального объединения" Жордан Барделла.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
В конце февраля Макрон отметился резонансным заявлением об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы. В то же время власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. При этом премьер-министр республики Габриэль Атталь заявил, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

В начале марта Министерство обороны Франции отчиталось о помощи, которую страна предоставила Киеву за два года конфликта. Так, Париж поставил Украине военное оборудование на сумму 2,615 миллиарда евро. В списке значатся 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 колесных танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров, 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 160 разведывательных дронов.

Кроме того, в середине февраля Макрон в Париже подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Документ рассчитан на десять лет и касается поставок Киеву современного военного оборудования, совместимого с вооружениями НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной промышленности. Речь идет и об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальДмитрий ПесковПарижНАТО
 
 
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