https://ria.ru/20240307/ukraina-1931730338.html

СМИ: принятие решения о помощи Украине от ЕС усложняется из-за Франции

СМИ: принятие решения о помощи Украине от ЕС усложняется из-за Франции - РИА Новости, 07.03.2024

СМИ: принятие решения о помощи Украине от ЕС усложняется из-за Франции

Принятие странами ЕС решения по поводу европейского фонда для военной помощи Украине усложняется из-за позиции Франции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:48

2024-03-07T14:48

2024-03-07T14:48

специальная военная операция на украине

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франция

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Принятие странами ЕС решения по поводу европейского фонда для военной помощи Украине усложняется из-за позиции Франции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов. "Сохраняются вопросы о происхождении техники, которую можно будет совместно приобрести в рамках нового фонда помощи Украине (UAF)", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Париж требует ввести условие об использовании средств фонда лишь для совместного приобретения техники, произведенной в ЕС. Однако он собирается сделать исключение для инициативы Чехии по закупке снарядов для Украины вне Евросоюза. Некоторые дипломаты сомневаются, что страны Евросоюза достигнут соглашения по вопросу UAF до следующего саммита блока в конце марта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, евросоюз, вооруженные силы украины