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СМИ: принятие решения о помощи Украине от ЕС усложняется из-за Франции - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931730338.html
СМИ: принятие решения о помощи Украине от ЕС усложняется из-за Франции
СМИ: принятие решения о помощи Украине от ЕС усложняется из-за Франции - РИА Новости, 07.03.2024
СМИ: принятие решения о помощи Украине от ЕС усложняется из-за Франции
Принятие странами ЕС решения по поводу европейского фонда для военной помощи Украине усложняется из-за позиции Франции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:48
2024-03-07T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Принятие странами ЕС решения по поводу европейского фонда для военной помощи Украине усложняется из-за позиции Франции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов. "Сохраняются вопросы о происхождении техники, которую можно будет совместно приобрести в рамках нового фонда помощи Украине (UAF)", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Париж требует ввести условие об использовании средств фонда лишь для совместного приобретения техники, произведенной в ЕС. Однако он собирается сделать исключение для инициативы Чехии по закупке снарядов для Украины вне Евросоюза. Некоторые дипломаты сомневаются, что страны Евросоюза достигнут соглашения по вопросу UAF до следующего саммита блока в конце марта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, украина, франция, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
СМИ: принятие решения о помощи Украине от ЕС усложняется из-за Франции

Euractiv: принятие решения о помощи Украине от ЕС усложняется из-за Франции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Принятие странами ЕС решения по поводу европейского фонда для военной помощи Украине усложняется из-за позиции Франции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов.
"Сохраняются вопросы о происхождении техники, которую можно будет совместно приобрести в рамках нового фонда помощи Украине (UAF)", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что Париж требует ввести условие об использовании средств фонда лишь для совместного приобретения техники, произведенной в ЕС. Однако он собирается сделать исключение для инициативы Чехии по закупке снарядов для Украины вне Евросоюза.
Некоторые дипломаты сомневаются, что страны Евросоюза достигнут соглашения по вопросу UAF до следующего саммита блока в конце марта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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