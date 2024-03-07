https://ria.ru/20240307/ukraina-1931686235.html

Госдума обратится к ФРГ по вопросу участия бундесвера в боях на Украине

Госдума обратится к ФРГ по вопросу участия бундесвера в боях на Украине - РИА Новости, 07.03.2024

Госдума обратится к ФРГ по вопросу участия бундесвера в боях на Украине

Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в ГД внесен проект обращения к Бундестагу в связи с участием ФРГ... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:48

2024-03-07T12:48

2024-03-07T13:16

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в ГД внесен проект обращения к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях киевского режима."В Госдуму внесен проект обращения к Бундестагу в связи с участием ФРГ в связи с участием Федеративной Республики Германия в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесении ущерба гражданской инфраструктуре на территории России", - сообщил Слуцкий журналистам.По словам Слуцкого, в обращении к бундестагу депутаты Госдумы призывают "провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины". Также они выразят надежду, что здравомыслие немецкого народа и парламентариев позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства РФ и ФРГ.Проект обращения предлагается вынести на обсуждение Госдумы 12 марта.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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Кирилл Волков

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