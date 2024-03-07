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Госдума обратится к ФРГ по вопросу участия бундесвера в боях на Украине - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 07.03.2024 (обновлено: 13:16 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931686235.html
Госдума обратится к ФРГ по вопросу участия бундесвера в боях на Украине
Госдума обратится к ФРГ по вопросу участия бундесвера в боях на Украине - РИА Новости, 07.03.2024
Госдума обратится к ФРГ по вопросу участия бундесвера в боях на Украине
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в ГД внесен проект обращения к Бундестагу в связи с участием ФРГ... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:48
2024-03-07T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
бундесвер германии
бундестаг германии
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в ГД внесен проект обращения к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях киевского режима."В Госдуму внесен проект обращения к Бундестагу в связи с участием ФРГ в связи с участием Федеративной Республики Германия в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесении ущерба гражданской инфраструктуре на территории России", - сообщил Слуцкий журналистам.По словам Слуцкого, в обращении к бундестагу депутаты Госдумы призывают "провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины". Также они выразят надежду, что здравомыслие немецкого народа и парламентариев позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства РФ и ФРГ.Проект обращения предлагается вынести на обсуждение Госдумы 12 марта.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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в мире, украина, германия, бундесвер германии, бундестаг германии, госдума рф, леонид слуцкий (политик), разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Бундесвер Германии, Бундестаг Германии, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Госдума обратится к ФРГ по вопросу участия бундесвера в боях на Украине

Слуцкий: Госдума обратится к ФРГ по вопросу участия бундесвера в боях на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в ГД внесен проект обращения к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях киевского режима.
"В Госдуму внесен проект обращения к Бундестагу в связи с участием ФРГ в связи с участием Федеративной Республики Германия в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесении ущерба гражданской инфраструктуре на территории России", - сообщил Слуцкий журналистам.
По словам Слуцкого, в обращении к бундестагу депутаты Госдумы призывают "провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины". Также они выразят надежду, что здравомыслие немецкого народа и парламентариев позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства РФ и ФРГ.
Проект обращения предлагается вынести на обсуждение Госдумы 12 марта.
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1 марта, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияБундесвер ГерманииБундестаг ГерманииГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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