https://ria.ru/20240307/ukraina-1931656676.html
Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран
Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран - РИА Новости, 07.03.2024
Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран
Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:18
2024-03-07T11:18
2024-03-07T11:42
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. "Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира", — говорится в посте. В ведомстве утверждают, что среди наемников — "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки. Российское Минобороны заявляло об уничтожении в зоне СВО наемников из стран НАТО. В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу привел такие данные: всего с начала спецоперации уничтожено более 5,8 тысячи иностранных боевиков, из них 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.
https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран
Военная разведка Украины признала, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран