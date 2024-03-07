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Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 07.03.2024 (обновлено: 11:42 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931656676.html
Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран
Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран - РИА Новости, 07.03.2024
Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран
Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:18
2024-03-07T11:42
специальная военная операция на украине
украина
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нато
евросоюз
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. "Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира", — говорится в посте. В ведомстве утверждают, что среди наемников — "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки. Российское Минобороны заявляло об уничтожении в зоне СВО наемников из стран НАТО. В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу привел такие данные: всего с начала спецоперации уничтожено более 5,8 тысячи иностранных боевиков, из них 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.
https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html
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украина, россия, нато, евросоюз, сша, вооруженные силы украины, в мире, гур минобороны украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Евросоюз, США, Вооруженные силы Украины, В мире, ГУР Минобороны Украины
Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран

Военная разведка Украины признала, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран.
"Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира", — говорится в посте.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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В ведомстве утверждают, что среди наемников — "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
Российское Минобороны заявляло об уничтожении в зоне СВО наемников из стран НАТО. В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу привел такие данные: всего с начала спецоперации уничтожено более 5,8 тысячи иностранных боевиков, из них 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.
Осмотр позиций ВСУ и трофеев производства стран НАТО в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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20 февраля, 05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОЕвросоюзСШАВооруженные силы УкраиныВ миреГУР Минобороны Украины
 
 
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