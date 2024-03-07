https://ria.ru/20240307/ukraina-1931656676.html

Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран

Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран - РИА Новости, 07.03.2024

Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран

Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:18

2024-03-07T11:18

2024-03-07T11:42

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. "Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира", — говорится в посте. В ведомстве утверждают, что среди наемников — "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки. Российское Минобороны заявляло об уничтожении в зоне СВО наемников из стран НАТО. В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу привел такие данные: всего с начала спецоперации уничтожено более 5,8 тысячи иностранных боевиков, из них 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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