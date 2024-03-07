https://ria.ru/20240307/ukraina-1931644773.html

Ключевой участок. СМИ узнали о новом серьезном провале ВСУ

Ключевой участок. СМИ узнали о новом серьезном провале ВСУ - РИА Новости, 07.03.2024

Ключевой участок. СМИ узнали о новом серьезном провале ВСУ

Командование ВСУ допустило большие ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки, пишет Business Insider. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:34

2024-03-07T10:34

2024-03-07T10:54

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Командование ВСУ допустило большие ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки, пишет Business Insider."Проблемы при планировании привели к тому, что Украина упустила возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта", — говорится в публикации. Там отмечается, что украинские военные начали организовывать оборону возле Авдеевки всего три месяца назад и достигли только скромных успехов. "Вырыли лишь элементарные окопы, но не более того", — пишет BI. Издание приводит слова полковника ВСУ в отставке Сергея Грабского, который признал, что украинское командование не уделяет достаточно внимания обороне, при том что не хватает личного состава и оборудования. В результате строительство отстает от плана, добавил он. Если наступательные действия россиян замедлятся, Украина может выиграть время, чтобы укрепить позиции, но лишь будущее покажет, удастся ли это, заключило издание.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, авдеевка