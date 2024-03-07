https://ria.ru/20240307/ukraina-1931622081.html
Ван И рассказал об усилиях Китая по урегулированию конфликта на Украине
Ван И рассказал об усилиях Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 07.03.2024
Ван И рассказал об усилиях Китая по урегулированию конфликта на Украине
Все усилия Китая по Украине направлены на то, чтобы проложить путь к мирным переговорам, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:30
2024-03-07T06:30
2024-03-07T07:55
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Все усилия Китая по Украине направлены на то, чтобы проложить путь к мирным переговорам, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И. Ван И отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда занимал справедливую позицию и настаивал на примирении. "Все, что мы делаем, направлено на достижение одной цели - проложение пути к прекращению войны и началу мирных переговоров", - сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240307/kitay-1931621195.html
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в мире, россия, китай, украина, ван и (политик), нато, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), НАТО, Владимир Путин
Ван И рассказал об усилиях Китая по урегулированию конфликта на Украине
Ван И: усилия Китая по Украине прокладывают путь к мирным переговорам