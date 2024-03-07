https://ria.ru/20240307/ukraina-1931615531.html

Конфликт на Украине может перерасти в войну в Европе, заявил генерал

Конфликт на Украине может перерасти в войну в Европе, заявил генерал - РИА Новости, 07.03.2024

Конфликт на Украине может перерасти в войну в Европе, заявил генерал

Не исключена возможность эскалация конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе, возрастает вероятность втягивания России в новые военные конфликты, а РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T03:39

2024-03-07T03:39

2024-03-07T09:53

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

владимир зарудницкий

в мире

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150883/56/1508835682_0:0:2801:1576_1920x0_80_0_0_740b311b7f7c28b2be1b6b98676737ce.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Не исключена возможность эскалация конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе, возрастает вероятность втягивания России в новые военные конфликты, а Запад ставит своей целью "стратегическое поражение" России, все это требует повышения требований к российской системе военной безопасности, написал в своей концептуальной статье начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его словам, завершение конфликта на Украине не будет означать окончания конфронтации России и Запада, так как запущенный в настоящее время процесс трансформации существующего мироустройства "сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы". "Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине - от расширения участников "прокси-сил", используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе", - отмечает Зарудницкий в своей статье в издаваемом Минобороны РФ журнале "Военная мысль", копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Зарудницкий также указал, что "существенно возрастает вероятность целенаправленного втягивания нашего государства в новые военные конфликты". Как поясняет начальник академии Генштаба ВС РФ, США и их западные союзники любыми методами пытаются сохранить свою гегемонию, ставшую способом их существования за счет остального мира. В этом контексте Соединенные Штаты поставили перед собой конкретную цель - нанести России "стратегическое поражение" и дестабилизировать обстановку на ее территории. "Основным источником военных угроз нашему государству выступает антироссийская политика США и их союзников, ведущих гибридную войну нового типа в целях всемерного ослабления России, ограничения ее суверенитета и разрушения территориальной целостности", - отмечает генерал. Эта прямая угроза существования РФ, пишет Зарудницкий, определяет повышенные требования к системе обеспечения ее военной безопасности - в сложившихся условиях она должна гарантированно обеспечиваться. В этой связи, как отмечает генерал, можно выделить ряд тенденций по изменению системы военной безопасности. Во-первых, по мнению Зарудницкого, необходимо приведение структуры системы обеспечения военной безопасности России в соответствие с масштабами и типами военных угроз, их необходимо оценивать объективно. Вторая тенденция - переход к модульному принципу в реализации мер обеспечения военной безопасности, то есть защита государства не может исчерпываться только военными мерами, а требует консолидации усилий всего общества, институтов и органов госвласти. Третья тенденция предполагает смещение приоритета национальной безопасности в область обеспечения военной безопасности. Эта тенденция, соответственно, предполагает строгую концентрацию проводимых государством мер в интересах обеспечения военной безопасности, при этом обеспечение других интересов может быть сохранено не на требуемом, а на приемлемом уровне. Четвертая тенденция предусматривает повышение оперативности и централизации управления системой обеспечения военной безопасности. Пятая тенденция определяет повышение значимости потенциала дружественных государств в решении задач военной безопасности. "Показанные автором тенденции изменения системы обеспечения военной безопасности требуют дальнейших исследований и, вероятно, станут основой для ее совершенствования в ближайшем будущем. Некоторые направления, учитывая складывающуюся обстановку и динамичное формирование новых угроз военной безопасности нашему государству, целесообразно реализовать уже на современном этапе", - подытоживает начальник академии Генштаба.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

россия

сша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, владимир зарудницкий, в мире, европа