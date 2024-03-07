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В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов
В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов - РИА Новости, 07.03.2024
В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов
Полицейские задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на два миллиона рублей в Москве, сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T22:39
2024-03-07T22:39
2024-03-07T22:39
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на два миллиона рублей в Москве, сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк. "Предварительно установлено, что архангельская предпринимательница разместила объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. С ней связался мужчина и предложил свои услуги", - рассказала Волк. По ее словам, злоумышленник нашел водителя для перевозки цветов. После того, как тот отправился по маршруту, "аферист изменил адрес пункта назначения, туда водитель и отвез всю партию цветов". "Ущерб, нанесенный женщине, превысил два миллиона рублей", - добавила представитель МВД РФ. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Товар возвращен владелице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов
В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на 2 млн рублей
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на два миллиона рублей в Москве, сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что архангельская предпринимательница разместила объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. С ней связался мужчина и предложил свои услуги", - рассказала Волк.
По ее словам, злоумышленник нашел водителя для перевозки цветов. После того, как тот отправился по маршруту, "аферист изменил адрес пункта назначения, туда водитель и отвез всю партию цветов".
"Ущерб, нанесенный женщине, превысил два миллиона рублей", - добавила представитель МВД РФ.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Товар возвращен владелице.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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