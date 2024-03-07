https://ria.ru/20240307/tyulpan-1931840151.html

В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов

В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов - РИА Новости, 07.03.2024

В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов

Полицейские задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на два миллиона рублей в Москве, сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T22:39

2024-03-07T22:39

2024-03-07T22:39

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на два миллиона рублей в Москве, сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк. "Предварительно установлено, что архангельская предпринимательница разместила объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. С ней связался мужчина и предложил свои услуги", - рассказала Волк. По ее словам, злоумышленник нашел водителя для перевозки цветов. После того, как тот отправился по маршруту, "аферист изменил адрес пункта назначения, туда водитель и отвез всю партию цветов". "Ущерб, нанесенный женщине, превысил два миллиона рублей", - добавила представитель МВД РФ. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Товар возвращен владелице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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москва, россия, происшествия