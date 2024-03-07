https://ria.ru/20240307/tuva-1931775461.html
МЧС доставило в Туву оборудование для ликвидации ЧС на Шагонарской ТЭЦ
МЧС доставило в Туву оборудование для ликвидации ЧС на Шагонарской ТЭЦ - РИА Новости, 07.03.2024
МЧС доставило в Туву оборудование для ликвидации ЧС на Шагонарской ТЭЦ
Транспортные самолеты МЧС России доставили в Кызыл почти 380 тепловых пушек, 30 электрических обогревателей и две дизельные модульные котельные для ликвидации... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:45
2024-03-07T16:45
2024-03-07T16:45
происшествия
россия
кызыл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шагонар
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Транспортные самолеты МЧС России доставили в Кызыл почти 380 тепловых пушек, 30 электрических обогревателей и две дизельные модульные котельные для ликвидации последствий аварии на Шагонарской ТЭЦ, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Всего авиацией МЧС доставлено в Туву 375 тепловых пушек, 30 электрообогревателей, 2 дизельных модульных котельных", - сказал собеседник агентства. В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов.
россия
кызыл
шагонар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-07T16:45
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шагонар, видео
Происшествия, Россия, Кызыл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шагонар
МЧС доставило в Туву оборудование для ликвидации ЧС на Шагонарской ТЭЦ
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Транспортные самолеты МЧС России доставили в Кызыл почти 380 тепловых пушек, 30 электрических обогревателей и две дизельные модульные котельные для ликвидации последствий аварии на Шагонарской ТЭЦ, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
2024-03-07T16:45
true
PT0M10S
МЧС доставило в Туву оборудование для ликвидации ЧС на Шагонарской ТЭЦ
Самолеты МЧС доставили в Туву две модульные котельные и около 400 тепловых пушек