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Путин заявил, что не планировал заранее лететь на Ту-160М - РИА Новости, 07.03.2024
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13:05 07.03.2024 (обновлено: 13:22 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/tu-160m-1931695983.html
Путин заявил, что не планировал заранее лететь на Ту-160М
Путин заявил, что не планировал заранее лететь на Ту-160М - РИА Новости, 07.03.2024
Путин заявил, что не планировал заранее лететь на Ту-160М
Президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на стратегическом... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:05
2024-03-07T13:22
казань
ту-160м
безопасность
россия
владимир путин
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М в феврале не планировался, решение было принято на самом заводе в Казани.Путин 22 февраля совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка."Последний полет - он и не планировался, потому что министр говорит – "нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину", а промышленность говорит – "мы еще не сдали". А вот когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне сказал: "Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе, предлагаю вам попробовать"", - рассказал Путин, добавив, что принял предложение командира, однако из-за графика полет состоялся на следующий день.
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казань, ту-160м, безопасность, россия, владимир путин
Казань, Ту-160М, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что не планировал заранее лететь на Ту-160М

Путин назвал решение о полете на Ту-160М во время поездки в Казань спонтанным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин поднимается по трапу перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М
Президент РФ Владимир Путин поднимается по трапу перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин поднимается по трапу перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М в феврале не планировался, решение было принято на самом заводе в Казани.
Путин 22 февраля совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
"Последний полет - он и не планировался, потому что министр говорит – "нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину", а промышленность говорит – "мы еще не сдали". А вот когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне сказал: "Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе, предлагаю вам попробовать"", - рассказал Путин, добавив, что принял предложение командира, однако из-за графика полет состоялся на следующий день.
Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Кортеж президента подъехал прямо к самолету. Путин поприветствовал ожидавший его экипаж и поднялся на борт.

Президент РФ Владимир Путин поднимается по трапу перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М

Кортеж президента подъехал прямо к самолету. Путин поприветствовал ожидавший его экипаж и поднялся на борт.

© РИА Новости / POOL
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1 из 8
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Ракетоносец, на котором совершил полет президент, носит имя былинного героя Ильи Муромца.

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М Илья Муромец

Ракетоносец, на котором совершил полет президент, носит имя былинного героя Ильи Муромца.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Ту-160М взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Кортеж президента РФ Владимира Путина проезжает у модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

Ту-160М взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова.

© РИА Новости / POOL
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3 из 8
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин не в первый раз сел за штурвал истребителя. В марте 2000 года он прилетел из Краснодара в Чечню на Су-27 и обратно летел так же.

Президент РФ Владимир Путин перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М

Путин не в первый раз сел за штурвал истребителя. В марте 2000 года он прилетел из Краснодара в Чечню на Су-27 и обратно летел так же.

© РИА Новости / POOL
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4 из 8
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин надел утепленную летную куртку с именным шевроном. Именная нашивка летчика —обязательный атрибут униформы. На шевроне президента было написано: "Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В. В."

Президент РФ Владимир Путин на территории многофункциональной зоны дорожного сервиса трассы М-12 Восток

Путин надел утепленную летную куртку с именным шевроном. Именная нашивка летчика —обязательный атрибут униформы. На шевроне президента было написано: "Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В. В."

© РИА Новости / POOL
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5 из 8
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Ту-160 с Владимиром Путиным на борту пробыл в небе полчаса.

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М Илья Муромец

Ту-160 с Владимиром Путиным на борту пробыл в небе полчаса.

© РИА Новости / POOL
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6 из 8
© Администрация Президента России

Во время полета президент находился на месте командира корабля.

Кадр видео с Владимиром Путиным в кабине Ту-160М

Во время полета президент находился на месте командира корабля.

© Администрация Президента России
7 из 8
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После полета Путин поделился впечатлениями — он назвал Ту-160М надежным самолетом и разрешил принять машину в состав Вооруженных сил.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М

После полета Путин поделился впечатлениями — он назвал Ту-160М надежным самолетом и разрешил принять машину в состав Вооруженных сил.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 8

Кортеж президента подъехал прямо к самолету. Путин поприветствовал ожидавший его экипаж и поднялся на борт.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 8

Ракетоносец, на котором совершил полет президент, носит имя былинного героя Ильи Муромца.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 8

Ту-160М взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 8

Путин не в первый раз сел за штурвал истребителя. В марте 2000 года он прилетел из Краснодара в Чечню на Су-27 и обратно летел так же.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 8

Путин надел утепленную летную куртку с именным шевроном. Именная нашивка летчика —обязательный атрибут униформы. На шевроне президента было написано: "Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В. В."

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ту-160 с Владимиром Путиным на борту пробыл в небе полчаса.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 8

Во время полета президент находился на месте командира корабля.

© Администрация Президента России
7 из 8

После полета Путин поделился впечатлениями — он назвал Ту-160М надежным самолетом и разрешил принять машину в состав Вооруженных сил.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
КазаньТу-160МБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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