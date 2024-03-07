https://ria.ru/20240307/tu-160m-1931695983.html

Путин заявил, что не планировал заранее лететь на Ту-160М

Путин заявил, что не планировал заранее лететь на Ту-160М - РИА Новости, 07.03.2024

Путин заявил, что не планировал заранее лететь на Ту-160М

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на стратегическом... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:05

2024-03-07T13:05

2024-03-07T13:22

казань

ту-160м

безопасность

россия

владимир путин

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М в феврале не планировался, решение было принято на самом заводе в Казани.Путин 22 февраля совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка."Последний полет - он и не планировался, потому что министр говорит – "нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину", а промышленность говорит – "мы еще не сдали". А вот когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне сказал: "Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе, предлагаю вам попробовать"", - рассказал Путин, добавив, что принял предложение командира, однако из-за графика полет состоялся на следующий день.

казань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казань, ту-160м, безопасность, россия, владимир путин