Путин заявил, что не планировал заранее лететь на Ту-160М

КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М в феврале не планировался, решение было принято на самом заводе в Казани.Путин 22 февраля совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка."Последний полет - он и не планировался, потому что министр говорит – "нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину", а промышленность говорит – "мы еще не сдали". А вот когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне сказал: "Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе, предлагаю вам попробовать"", - рассказал Путин, добавив, что принял предложение командира, однако из-за графика полет состоялся на следующий день.
Президент РФ Владимир Путин поднимается по трапу перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М в феврале не планировался, решение было принято на самом заводе в Казани.
Путин 22 февраля совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
"Последний полет - он и не планировался, потому что министр говорит – "нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину", а промышленность говорит – "мы еще не сдали". А вот когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне сказал: "Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе, предлагаю вам попробовать"", - рассказал Путин, добавив, что принял предложение командира, однако из-за графика полет состоялся на следующий день.
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