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Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
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18:43 22.02.2024 (обновлено: 18:46 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/putin-1929041376.html
Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М
Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М
Президент России Владимир Путин во время поездки в Казань совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Как прошел полет и подготовка... РИА Новости, 22.02.2024
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фото
россия
казань
владимир путин
ту-160м
безопасность
республика татарстан (татарстан)
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Президент России Владимир Путин во время поездки в Казань совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Как прошел полет и подготовка к нему — в фотоленте РИА Новости.
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
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фото, фото, россия, казань, владимир путин, ту-160м, безопасность, республика татарстан (татарстан)
Фото, Россия, Казань, Владимир Путин, Ту-160М, Безопасность, Республика Татарстан (Татарстан)

Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин во время поездки в Казань совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Как прошел полет и подготовка к нему — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Кортеж президента подъехал прямо к самолету. Путин поприветствовал ожидавший его экипаж и поднялся на борт.

Президент РФ Владимир Путин поднимается по трапу перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М

Кортеж президента подъехал прямо к самолету. Путин поприветствовал ожидавший его экипаж и поднялся на борт.

© РИА Новости / POOL
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Ракетоносец, на котором совершил полет президент, носит имя былинного героя Ильи Муромца.

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М Илья Муромец

Ракетоносец, на котором совершил полет президент, носит имя былинного героя Ильи Муромца.

© РИА Новости / POOL
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Ту-160М взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Кортеж президента РФ Владимира Путина проезжает у модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

Ту-160М взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова.

© РИА Новости / POOL
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Путин не в первый раз сел за штурвал истребителя. В марте 2000 года он прилетел из Краснодара в Чечню на Су-27 и обратно летел так же.

Президент РФ Владимир Путин перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М

Путин не в первый раз сел за штурвал истребителя. В марте 2000 года он прилетел из Краснодара в Чечню на Су-27 и обратно летел так же.

© РИА Новости / POOL
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4 из 8
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин надел утепленную летную куртку с именным шевроном. Именная нашивка летчика —обязательный атрибут униформы. На шевроне президента было написано: "Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В. В."

Президент РФ Владимир Путин на территории многофункциональной зоны дорожного сервиса трассы М-12 Восток

Путин надел утепленную летную куртку с именным шевроном. Именная нашивка летчика —обязательный атрибут униформы. На шевроне президента было написано: "Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В. В."

© РИА Новости / POOL
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5 из 8
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Ту-160 с Владимиром Путиным на борту пробыл в небе полчаса.

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М Илья Муромец

Ту-160 с Владимиром Путиным на борту пробыл в небе полчаса.

© РИА Новости / POOL
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6 из 8
© Администрация Президента России

Во время полета президент находился на месте командира корабля.

Кадр видео с Владимиром Путиным в кабине Ту-160М

Во время полета президент находился на месте командира корабля.

© Администрация Президента России
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© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После полета Путин поделился впечатлениями — он назвал Ту-160М надежным самолетом и разрешил принять машину в состав Вооруженных сил.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М

После полета Путин поделился впечатлениями — он назвал Ту-160М надежным самолетом и разрешил принять машину в состав Вооруженных сил.

© РИА Новости / POOL
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8 из 8
 
ФотоРоссияКазаньВладимир ПутинТу-160МБезопасностьРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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