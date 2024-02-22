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Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М

Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024

Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М

Президент России Владимир Путин во время поездки в Казань совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Как прошел полет и подготовка... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:43

2024-02-22T18:43

2024-02-22T18:46

фото

россия

казань

владимир путин

ту-160м

безопасность

республика татарстан (татарстан)

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Президент России Владимир Путин во время поездки в Казань совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Как прошел полет и подготовка к нему — в фотоленте РИА Новости.

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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