Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М

Кортеж президента подъехал прямо к самолету. Путин поприветствовал ожидавший его экипаж и поднялся на борт.
Кортеж президента подъехал прямо к самолету. Путин поприветствовал ожидавший его экипаж и поднялся на борт.
Ракетоносец, на котором совершил полет президент, носит имя былинного героя Ильи Муромца.
Ракетоносец, на котором совершил полет президент, носит имя былинного героя Ильи Муромца.
Ту-160М взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова.
Ту-160М взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова.
Путин не в первый раз сел за штурвал истребителя. В марте 2000 года он прилетел из Краснодара в Чечню на Су-27 и обратно летел так же.
Путин не в первый раз сел за штурвал истребителя. В марте 2000 года он прилетел из Краснодара в Чечню на Су-27 и обратно летел так же.
Путин надел утепленную летную куртку с именным шевроном. Именная нашивка летчика —обязательный атрибут униформы. На шевроне президента было написано: "Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В. В."
Путин надел утепленную летную куртку с именным шевроном. Именная нашивка летчика —обязательный атрибут униформы. На шевроне президента было написано: "Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В. В."
Ту-160 с Владимиром Путиным на борту пробыл в небе полчаса.
Ту-160 с Владимиром Путиным на борту пробыл в небе полчаса.
Во время полета президент находился на месте командира корабля.
Во время полета президент находился на месте командира корабля.
После полета Путин поделился впечатлениями — он назвал Ту-160М надежным самолетом и разрешил принять машину в состав Вооруженных сил.
После полета Путин поделился впечатлениями — он назвал Ту-160М надежным самолетом и разрешил принять машину в состав Вооруженных сил.