https://ria.ru/20240307/tserkov-1931843451.html

УПЦ выступила против структуры Румынской церкви на Украине

УПЦ выступила против структуры Румынской церкви на Украине - РИА Новости, 07.03.2024

УПЦ выступила против структуры Румынской церкви на Украине

Информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвал Румынскую церковь пересмотреть намерение открыть свою структуру... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T23:40

2024-03-07T23:40

2024-03-07T23:40

религия

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русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвал Румынскую церковь пересмотреть намерение открыть свою структуру на территории Украины. Новостное агентство Румынской православной церкви basilica.ro ранее процитировало решение Синода Румынской православной церкви "благословить, поощрять и поддерживать инициативы румынских православных общин Украины по восстановлению общения с материнской Церковью, Румынским патриархатом, путем их правовой организации в религиозной структуре, называемой Румынской православной церковью Украины". Ранее такой структуры не существовало. "Решение Священного Синода Румынской православной церкви относительно намерения открыть свою структуру на канонической территории Украинской православной церкви воспринято нами с удивлением и обеспокоенностью как противоречащее каноническому строю церковной жизни, которое строится на территориальном, а не на национальном принципе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ. Там отметили, что ценят румыноязычные приходы, что подчеркивает универсальную природу Церкви. Кроме того, в УПЦ подчеркнули, что отношения между Румынской и Украинской православной церковью всегда были конструктивными и призвали румынскую сторону пересмотреть свое решение. Решения Синода Румынской православной церкви благословить организацию румынских приходов на Украине в "Румынскую православную церковь Украины" и поддержать переход молдавского духовенства и паствы в собственную Бессарабскую митрополию нарушают каноны и говорят о намерении продолжать экспансию на каноническую территорию другой поместной Церкви, заявили ранее в Русской православной церкви (РПЦ).

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

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украина, румынская православная церковь, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц