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Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера - РИА Новости, 07.03.2024
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12:44 07.03.2024 (обновлено: 14:13 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/trenazher-1931684445.html
Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера
Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера - РИА Новости, 07.03.2024
Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера
Президент России Владимир Путин в Краснодаре сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:44
2024-03-07T14:13
краснодар
россия
владимир путин
политика
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КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Краснодаре сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище. Путин в четверг посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Президент в том числе сам опробовал работу одного из авиатренажеров. Кадры опубликовал в своем telegram-канале тележурналист Павел Зарубин. Президент был в кабине тренажера вместе с девушкой-летчицей. "Прокатимся?" - пошутил Путин, залезая в кабину.Перед посадкой в кабину авиатренажера он прошел краткий инструктаж и задал несколько коротких уточняющих вопросов. Глава государства также посмотрел, как на тренажерах занимаются будущие летчики, отрабатывают полетные задания.
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краснодар, россия, владимир путин, политика
Краснодар, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера

Путин в Краснодарском летном училище опробовал работу авиатренажера

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Краснодаре сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище.
Путин в четверг посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Президент в том числе сам опробовал работу одного из авиатренажеров. Кадры опубликовал в своем telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.
Президент был в кабине тренажера вместе с девушкой-летчицей. "Прокатимся?" - пошутил Путин, залезая в кабину.
Перед посадкой в кабину авиатренажера он прошел краткий инструктаж и задал несколько коротких уточняющих вопросов. Глава государства также посмотрел, как на тренажерах занимаются будущие летчики, отрабатывают полетные задания.
 
КраснодарРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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