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Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера

Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера - РИА Новости, 07.03.2024

Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера

Президент России Владимир Путин в Краснодаре сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:44

2024-03-07T12:44

2024-03-07T14:13

краснодар

россия

владимир путин

политика

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КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Краснодаре сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище. Путин в четверг посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Президент в том числе сам опробовал работу одного из авиатренажеров. Кадры опубликовал в своем telegram-канале тележурналист Павел Зарубин. Президент был в кабине тренажера вместе с девушкой-летчицей. "Прокатимся?" - пошутил Путин, залезая в кабину.Перед посадкой в кабину авиатренажера он прошел краткий инструктаж и задал несколько коротких уточняющих вопросов. Глава государства также посмотрел, как на тренажерах занимаются будущие летчики, отрабатывают полетные задания.

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодар, россия, владимир путин, политика