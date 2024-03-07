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Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера
Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера - РИА Новости, 07.03.2024
Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера
Президент России Владимир Путин в Краснодаре сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:44
2024-03-07T12:44
2024-03-07T14:13
краснодар
россия
владимир путин
политика
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КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Краснодаре сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище. Путин в четверг посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Президент в том числе сам опробовал работу одного из авиатренажеров. Кадры опубликовал в своем telegram-канале тележурналист Павел Зарубин. Президент был в кабине тренажера вместе с девушкой-летчицей. "Прокатимся?" - пошутил Путин, залезая в кабину.Перед посадкой в кабину авиатренажера он прошел краткий инструктаж и задал несколько коротких уточняющих вопросов. Глава государства также посмотрел, как на тренажерах занимаются будущие летчики, отрабатывают полетные задания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, россия, владимир путин, политика
Краснодар, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера
Путин в Краснодарском летном училище опробовал работу авиатренажера
КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Краснодаре сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище.
Путин в четверг посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Президент в том числе сам опробовал работу одного из авиатренажеров. Кадры опубликовал в своем telegram-канале
тележурналист Павел Зарубин
.
Президент был в кабине тренажера вместе с девушкой-летчицей. "Прокатимся?" - пошутил Путин, залезая в кабину.
Перед посадкой в кабину авиатренажера он прошел краткий инструктаж и задал несколько коротких уточняющих вопросов. Глава государства также посмотрел, как на тренажерах занимаются будущие летчики, отрабатывают полетные задания.