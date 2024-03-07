https://ria.ru/20240307/tramp-1931836343.html

Трамп призвал "уволить" Байдена с поста президента

Трамп призвал "уволить" Байдена с поста президента - РИА Новости, 07.03.2024

Трамп призвал "уволить" Байдена с поста президента

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу государства Джо Байдена окружают фашисты и коммунисты, и добавил, что настало время сказать... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T21:58

2024-03-07T21:58

2024-03-07T23:02

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

никки хейли

оон

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу государства Джо Байдена окружают фашисты и коммунисты, и добавил, что настало время сказать действующему президенту "ты уволен". "Вы теряете много денег, потому что эти люди не знают, чем они занимаются. Всё это спровоцировал продажный Джо и люди, которые его окружают - радикальные левые марксисты, фашисты, коммунисты и социалисты. Нашей страной управляют люди, подобных которым мы никогда не видели прежде", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. Пост политика был опубликован в преддверии запланированного на вечер четверга ежегодного выступления Джо Байдена, посвященного положению дел в государстве. По мнению Трампа, Байден и другие представители Демократической партии США украли у американцев триллионы долларов и потратили их на нужды нелегальных мигрантов и "зеленую" повестку, спровоцировав тем самым самую высокую инфляцию в стране за многие годы. "Под моим руководством инфляции не было. У нас была величайшая экономика в мировой истории. Пришло время сказать продажному Джо Байдену: ты уволен", - подчеркнул экс-президент. Накануне Трамп, которого многие уже называют безоговорочным претендентом от Республиканской партии на президентский пост, пригласил Байдена принять участие в теледебатах. Белый дом отказался уточнить, готов ли действующий президент пойти на такой шаг, перенаправив вопрос журналистов на данную тему в его предвыборный штаб. По мнению американских экспертов, опрошенных РИА Новости, после успеха на праймериз в полутора десятках штатов в так называемый "супервторник" Трамп выиграет республиканскую номинацию. После выхода из борьбы экс-постпреда США при ООН Никки Хейли экс-президент остался единственным претендентом на выдвижение от партии на конвенции в июле. Помешать ему это сделать могут только форс-мажоры: продолжающиеся суды или, например, проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240306/trump-1931572349.html

https://ria.ru/20240227/amerika-1929809451.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, никки хейли, оон, президентские выборы в сша