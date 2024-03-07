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Газета New York Times сочла номинацию Трампа трагедией для США - РИА Новости, 07.03.2024
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05:28 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/tramp-1931618849.html
Газета New York Times сочла номинацию Трампа трагедией для США
Газета New York Times сочла номинацию Трампа трагедией для США - РИА Новости, 07.03.2024
Газета New York Times сочла номинацию Трампа трагедией для США
Победа экс-президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований за кандидатов в президенты от Республиканской партии в прошедший "супервторник" и... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:28
2024-03-07T05:28
в мире
дональд трамп
никки хейли
сша
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Победа экс-президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований за кандидатов в президенты от Республиканской партии в прошедший "супервторник" и последующая номинация от партии является трагедией для всей страны, считает редакционный совет газеты New York Times. "Это трагедия для Республиканской партии и для страны", - указано в опубликованной колонке руководства ведущего издания США. По мнению редакционного совета, вопрос официальной номинации Трампа от республиканцев на выборы президента остается "формальностью" после победы на супервторнике и решения его главной соперницы, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли выйти из гонки. "Партия превратилась в средство для реализации амбиций Трампа, и он почти наверняка станет ее знаменосцем в третий раз", - указывает газета. Как отмечается, целью Республиканской партии стал выбор одного человека "ценой всего остального, включая честность, принципы, политику и патриотизм". В частности, по оценке редакторов газеты, республиканцы готовы отказаться от "своих обещаний" поддержки Украины и приверженности безопасности союзников США по НАТО в Европе. "Трамп продемонстрировал неуважение к конституции и верховенству закона, что делает его непригодным для управления (президентским - ред.) офисом. Но когда целая политическая партия, в особенности, одна из двух главных в такой могущественной стране, как США, превращается в инструмент этого человека и его наиболее опасных идей, ущерб затрагивает всех", - пишет редакционный совет. До выхода Хейли из гонки продемократические СМИ в США посвящали ей значительные сегменты в своих публикациях, цитируя нападки экс-постпреда США при ООН на Трампа. Бывшего президента те же источники упоминали в основном в контексте уголовных претензий к нему. По мнению американских экспертов, опрошенных РИА Новости, после праймериз в полутора десятках штатов в так называемый "супервторник", Трамп выиграет республиканскую номинацию. После выхода Хейли, экс-президент остался единственным претендентом на то, чтобы быть выдвинутым от партии на конвенции в июле. При этом помешать ему это сделать могут только форс-мажоры: продолжающиеся суды или, например, проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html
https://ria.ru/20240306/politika-1931592950.html
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в мире, дональд трамп, никки хейли, сша
В мире, Дональд Трамп, Никки Хейли, США
Газета New York Times сочла номинацию Трампа трагедией для США

NYT: номинация Трампа от Республиканской партии стала трагедией для США

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Победа экс-президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований за кандидатов в президенты от Республиканской партии в прошедший "супервторник" и последующая номинация от партии является трагедией для всей страны, считает редакционный совет газеты New York Times.
"Это трагедия для Республиканской партии и для страны", - указано в опубликованной колонке руководства ведущего издания США.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
По мнению редакционного совета, вопрос официальной номинации Трампа от республиканцев на выборы президента остается "формальностью" после победы на супервторнике и решения его главной соперницы, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли выйти из гонки.
"Партия превратилась в средство для реализации амбиций Трампа, и он почти наверняка станет ее знаменосцем в третий раз", - указывает газета.
Как отмечается, целью Республиканской партии стал выбор одного человека "ценой всего остального, включая честность, принципы, политику и патриотизм". В частности, по оценке редакторов газеты, республиканцы готовы отказаться от "своих обещаний" поддержки Украины и приверженности безопасности союзников США по НАТО в Европе.
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"Трамп продемонстрировал неуважение к конституции и верховенству закона, что делает его непригодным для управления (президентским - ред.) офисом. Но когда целая политическая партия, в особенности, одна из двух главных в такой могущественной стране, как США, превращается в инструмент этого человека и его наиболее опасных идей, ущерб затрагивает всех", - пишет редакционный совет.
До выхода Хейли из гонки продемократические СМИ в США посвящали ей значительные сегменты в своих публикациях, цитируя нападки экс-постпреда США при ООН на Трампа. Бывшего президента те же источники упоминали в основном в контексте уголовных претензий к нему.
По мнению американских экспертов, опрошенных РИА Новости, после праймериз в полутора десятках штатов в так называемый "супервторник", Трамп выиграет республиканскую номинацию. После выхода Хейли, экс-президент остался единственным претендентом на то, чтобы быть выдвинутым от партии на конвенции в июле. При этом помешать ему это сделать могут только форс-мажоры: продолжающиеся суды или, например, проблемы со здоровьем.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"Выпустили джинна". Путин раскритиковал политику США
6 марта, 21:57
 
В миреДональд ТрампНикки ХейлиСША
 
 
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