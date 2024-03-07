https://ria.ru/20240307/terroristy-1931741260.html

Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России

Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России - РИА Новости, 07.03.2024

Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России

Англосаксонская пропаганда цинично возвеличивает террористов и называет их борцами за свободу, если те действуют против России, новым подтверждением этого стало РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:07

2024-03-07T15:07

2024-03-07T15:07

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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Англосаксонская пропаганда цинично возвеличивает террористов и называет их борцами за свободу, если те действуют против России, новым подтверждением этого стало открытие в нынешнем году в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Иностранные спецслужбы, прежде всего США и Англии, в свое время всячески поддерживали и координировали деятельность террористов на Северном Кавказе, отметил Патрушев, выступая в столице Ингушетии Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа. "Англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России", - сказал Патрушев. "Очередным подтверждением этому является открытие в феврале текущего года в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Дудаеву", - добавил секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776391.html

https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html

полтавская область

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полтавская область, украина, николай патрушев, россия, в мире, великобритания