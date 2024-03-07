https://ria.ru/20240307/terroristy-1931741260.html
Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России
Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России - РИА Новости, 07.03.2024
Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России
Англосаксонская пропаганда цинично возвеличивает террористов и называет их борцами за свободу, если те действуют против России, новым подтверждением этого стало РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:07
2024-03-07T15:07
2024-03-07T15:07
полтавская область
украина
николай патрушев
россия
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Англосаксонская пропаганда цинично возвеличивает террористов и называет их борцами за свободу, если те действуют против России, новым подтверждением этого стало открытие в нынешнем году в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Иностранные спецслужбы, прежде всего США и Англии, в свое время всячески поддерживали и координировали деятельность террористов на Северном Кавказе, отметил Патрушев, выступая в столице Ингушетии Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа. "Англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России", - сказал Патрушев. "Очередным подтверждением этому является открытие в феврале текущего года в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Дудаеву", - добавил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776391.html
https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html
полтавская область
украина
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, украина, николай патрушев, россия, в мире, великобритания
Полтавская область, Украина, Николай Патрушев, Россия, В мире, Великобритания
Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России
Патрушев: англосаксы возвеличивают террористов, действующих против РФ