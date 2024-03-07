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Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России - РИА Новости, 07.03.2024
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15:07 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/terroristy-1931741260.html
Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России
Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России - РИА Новости, 07.03.2024
Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России
Англосаксонская пропаганда цинично возвеличивает террористов и называет их борцами за свободу, если те действуют против России, новым подтверждением этого стало РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:07
2024-03-07T15:07
полтавская область
украина
николай патрушев
россия
в мире
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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Англосаксонская пропаганда цинично возвеличивает террористов и называет их борцами за свободу, если те действуют против России, новым подтверждением этого стало открытие в нынешнем году в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Иностранные спецслужбы, прежде всего США и Англии, в свое время всячески поддерживали и координировали деятельность террористов на Северном Кавказе, отметил Патрушев, выступая в столице Ингушетии Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа. "Англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России", - сказал Патрушев. "Очередным подтверждением этому является открытие в феврале текущего года в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Дудаеву", - добавил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776391.html
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полтавская область, украина, николай патрушев, россия, в мире, великобритания
Полтавская область, Украина, Николай Патрушев, Россия, В мире, Великобритания
Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России

Патрушев: англосаксы возвеличивают террористов, действующих против РФ

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Англосаксонская пропаганда цинично возвеличивает террористов и называет их борцами за свободу, если те действуют против России, новым подтверждением этого стало открытие в нынешнем году в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Иностранные спецслужбы, прежде всего США и Англии, в свое время всячески поддерживали и координировали деятельность террористов на Северном Кавказе, отметил Патрушев, выступая в столице Ингушетии Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
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"Англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России", - сказал Патрушев.
"Очередным подтверждением этому является открытие в феврале текущего года в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Дудаеву", - добавил секретарь СБ РФ.
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Полтавская областьУкраинаНиколай ПатрушевРоссияВ миреВеликобритания
 
 
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