https://ria.ru/20240307/terroristy-1931734826.html

ФСБ показала кадры нейтрализации игиловцев*, готовивших теракт в Москве

ФСБ показала кадры нейтрализации игиловцев*, готовивших теракт в Москве - РИА Новости, 07.03.2024

ФСБ показала кадры нейтрализации игиловцев*, готовивших теракт в Москве

ФСБ России показала видеоролик с нейтрализованными в Калужской области сторонниками ИГ*, планировавшими нападение на синагогу в Москве. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:59

2024-03-07T14:59

2024-03-07T14:59

москва

россия

калужская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. ФСБ России показала видеоролик с нейтрализованными в Калужской области сторонниками ИГ*, планировавшими нападение на синагогу в Москве. Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. При задержании боевики оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём. По месту их проживания изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В начале видеоролика автомобили спецслужбы подъезжают к деревянному дому, окружённому забором. Далее можно видеть оперативников, стоящих в комнате с телами террористов, на полу лежит их оружие. Также показан инвентарь радикалов: патроны, холодное оружие, маски, скрывающие лицо, карта Москвы, различные химикаты для изготовления самодельных взрывных устройств.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

москва

россия

калужская область

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Нейтрализованные террористы, планировавшие нападение на синагогу. Видео ФСБ России Нейтрализованные террористы, планировавшие нападение на синагогу. Видео ФСБ России 2024-03-07T14:59 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия