https://ria.ru/20240307/terroristy-1931734826.html
ФСБ показала кадры нейтрализации игиловцев*, готовивших теракт в Москве
ФСБ показала кадры нейтрализации игиловцев*, готовивших теракт в Москве - РИА Новости, 07.03.2024
ФСБ показала кадры нейтрализации игиловцев*, готовивших теракт в Москве
ФСБ России показала видеоролик с нейтрализованными в Калужской области сторонниками ИГ*, планировавшими нападение на синагогу в Москве. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:59
2024-03-07T14:59
2024-03-07T14:59
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россия
калужская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. ФСБ России показала видеоролик с нейтрализованными в Калужской области сторонниками ИГ*, планировавшими нападение на синагогу в Москве. Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. При задержании боевики оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём. По месту их проживания изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В начале видеоролика автомобили спецслужбы подъезжают к деревянному дому, окружённому забором. Далее можно видеть оперативников, стоящих в комнате с телами террористов, на полу лежит их оружие. Также показан инвентарь радикалов: патроны, холодное оружие, маски, скрывающие лицо, карта Москвы, различные химикаты для изготовления самодельных взрывных устройств.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Нейтрализованные террористы, планировавшие нападение на синагогу. Видео ФСБ России
Нейтрализованные террористы, планировавшие нападение на синагогу. Видео ФСБ России
2024-03-07T14:59
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PT1M31S
РИА Новости
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москва, россия, калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Москва, Россия, Калужская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала кадры нейтрализации игиловцев*, готовивших теракт в Москве
ФСБ показала, как задержали игиловцев, готовивших атаку на синагогу в Москве
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. ФСБ России показала видеоролик с нейтрализованными в Калужской области сторонниками ИГ*, планировавшими нападение на синагогу в Москве.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. При задержании боевики оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём. По месту их проживания изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
В начале видеоролика автомобили спецслужбы подъезжают к деревянному дому, окружённому забором. Далее можно видеть оперативников, стоящих в комнате с телами террористов, на полу лежит их оружие.
Также показан инвентарь радикалов: патроны, холодное оружие, маски, скрывающие лицо, карта Москвы, различные химикаты для изготовления самодельных взрывных устройств.
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* Запрещенная в России террористическая организация.