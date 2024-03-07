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Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2024
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06:22 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/tayvan-1931621622.html
Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, заявил Ван И
Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2024
Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, заявил Ван И
Политика Пекина по Тайваню ясна, она заключается в стремлении к мирному воссоединению, КНР никогда не позволит острову отделиться, заявил на пресс-конференции в РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:22
2024-03-07T06:22
в мире
китай
тайвань
ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Политика Пекина по Тайваню ясна, она заключается в стремлении к мирному воссоединению, КНР никогда не позволит острову отделиться, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Наша политика... (по Тайваню - ред.) ясна: мы продолжим с максимальной искренностью стремиться к мирному воссоединению", - отметил Ван И.Он добавил, что при этом "красные линии" Китая также предельно ясны, и "Тайваню никогда не будет позволено отделиться от родины". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240202/ssha-1924920852.html
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в мире, китай, тайвань, ван и (политик)
В мире, Китай, Тайвань, Ван И (политик)
Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, заявил Ван И

Глава МИД КНР Ван И: Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем

© POOL | Перейти в медиабанкВан И
Ван И
© POOL
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Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Политика Пекина по Тайваню ясна, она заключается в стремлении к мирному воссоединению, КНР никогда не позволит острову отделиться, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"Наша политика... (по Тайваню - ред.) ясна: мы продолжим с максимальной искренностью стремиться к мирному воссоединению", - отметил Ван И.
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Он добавил, что при этом "красные линии" Китая также предельно ясны, и "Тайваню никогда не будет позволено отделиться от родины".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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