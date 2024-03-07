https://ria.ru/20240307/tayvan-1931621622.html
Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, заявил Ван И
Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2024
Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, заявил Ван И
Политика Пекина по Тайваню ясна, она заключается в стремлении к мирному воссоединению, КНР никогда не позволит острову отделиться, заявил на пресс-конференции в РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:22
2024-03-07T06:22
2024-03-07T06:22
в мире
китай
тайвань
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853738436_0:62:3070:1789_1920x0_80_0_0_5fcb47ab2dfed9dbbfa0f22465359e52.jpg
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Политика Пекина по Тайваню ясна, она заключается в стремлении к мирному воссоединению, КНР никогда не позволит острову отделиться, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Наша политика... (по Тайваню - ред.) ясна: мы продолжим с максимальной искренностью стремиться к мирному воссоединению", - отметил Ван И.Он добавил, что при этом "красные линии" Китая также предельно ясны, и "Тайваню никогда не будет позволено отделиться от родины". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240202/ssha-1924920852.html
https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html
китай
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853738436_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_8f9e6b26deb2d9a7c3e13849d2126dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, ван и (политик)
В мире, Китай, Тайвань, Ван И (политик)
Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, заявил Ван И
Глава МИД КНР Ван И: Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Политика Пекина по Тайваню ясна, она заключается в стремлении к мирному воссоединению, КНР никогда не позволит острову отделиться, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"Наша политика... (по Тайваню - ред.) ясна: мы продолжим с максимальной искренностью стремиться к мирному воссоединению", - отметил Ван И.
ВПК США сделал ставку на скорую глобальную войну с Россией и Китаем
Он добавил, что при этом "красные линии" Китая также предельно ясны, и "Тайваню никогда не будет позволено отделиться от родины".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Из-за страха перед Китаем США не могут бросить Украину