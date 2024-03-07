https://ria.ru/20240307/swift-1931665614.html

Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT

Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT - РИА Новости, 07.03.2024

Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT

Нигерия приветствует альтернативы системе SWIFT, рассмотрит их применение, если это будет удовлетворять ее национальным интересам, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:51

2024-03-07T11:51

2024-03-07T11:51

нигерия

swift

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нигерия приветствует альтернативы системе SWIFT, рассмотрит их применение, если это будет удовлетворять ее национальным интересам, заявил РИА Новости глава МИД страны Юсуф Туггар "Это очень интересная система (российский аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений, СПФС)... Это не значит, что SWIFT - плохая система, но если есть другие альтернативы, Нигерия их рассмотрит… Поэтому мы приветствуем это. Это то, что мы рассмотрим. И если это будет в наших интересах, мы обязательно это сделаем", - сказал министр, говоря о возможности присоединения Нигерии к российской платежной системе.

https://ria.ru/20240304/briks-1931074303.html

нигерия

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нигерия, swift, в мире