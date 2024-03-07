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Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT - РИА Новости, 07.03.2024
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11:51 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/swift-1931665614.html
Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT
Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT - РИА Новости, 07.03.2024
Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT
Нигерия приветствует альтернативы системе SWIFT, рассмотрит их применение, если это будет удовлетворять ее национальным интересам, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:51
2024-03-07T11:51
нигерия
swift
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нигерия приветствует альтернативы системе SWIFT, рассмотрит их применение, если это будет удовлетворять ее национальным интересам, заявил РИА Новости глава МИД страны Юсуф Туггар "Это очень интересная система (российский аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений, СПФС)... Это не значит, что SWIFT - плохая система, но если есть другие альтернативы, Нигерия их рассмотрит… Поэтому мы приветствуем это. Это то, что мы рассмотрим. И если это будет в наших интересах, мы обязательно это сделаем", - сказал министр, говоря о возможности присоединения Нигерии к российской платежной системе.
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нигерия, swift, в мире
Нигерия, SWIFT, В мире
Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT

Глава МИД Туггар: Нигерия приветствует создание альтернативы SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нигерия приветствует альтернативы системе SWIFT, рассмотрит их применение, если это будет удовлетворять ее национальным интересам, заявил РИА Новости глава МИД страны Юсуф Туггар
"Это очень интересная система (российский аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений, СПФС)... Это не значит, что SWIFT - плохая система, но если есть другие альтернативы, Нигерия их рассмотрит… Поэтому мы приветствуем это. Это то, что мы рассмотрим. И если это будет в наших интересах, мы обязательно это сделаем", - сказал министр, говоря о возможности присоединения Нигерии к российской платежной системе.
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