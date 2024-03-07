https://ria.ru/20240307/swift-1931665614.html
Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT
Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT - РИА Новости, 07.03.2024
Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT
Нигерия приветствует альтернативы системе SWIFT, рассмотрит их применение, если это будет удовлетворять ее национальным интересам, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:51
2024-03-07T11:51
2024-03-07T11:51
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нигерия приветствует альтернативы системе SWIFT, рассмотрит их применение, если это будет удовлетворять ее национальным интересам, заявил РИА Новости глава МИД страны Юсуф Туггар "Это очень интересная система (российский аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений, СПФС)... Это не значит, что SWIFT - плохая система, но если есть другие альтернативы, Нигерия их рассмотрит… Поэтому мы приветствуем это. Это то, что мы рассмотрим. И если это будет в наших интересах, мы обязательно это сделаем", - сказал министр, говоря о возможности присоединения Нигерии к российской платежной системе.
https://ria.ru/20240304/briks-1931074303.html
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нигерия, swift, в мире
Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT
Глава МИД Туггар: Нигерия приветствует создание альтернативы SWIFT
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нигерия приветствует альтернативы системе SWIFT, рассмотрит их применение, если это будет удовлетворять ее национальным интересам, заявил РИА Новости глава МИД страны Юсуф Туггар
"Это очень интересная система (российский аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений, СПФС)... Это не значит, что SWIFT - плохая система, но если есть другие альтернативы, Нигерия их рассмотрит… Поэтому мы приветствуем это. Это то, что мы рассмотрим. И если это будет в наших интересах, мы обязательно это сделаем", - сказал министр, говоря о возможности присоединения Нигерии к российской платежной системе.
БРИКС включило в повестку предложение Ирана о создании аналога SWIFT