https://ria.ru/20240307/suslov-1931799377.html

Умер оператор сериала "Ликвидация" Михаил Суслов

Умер оператор сериала "Ликвидация" Михаил Суслов - РИА Новости, 07.03.2024

Умер оператор сериала "Ликвидация" Михаил Суслов

Кинооператор, снявший сериалы "Ликвидация" и "Тихий Дон", Михаил Суслов умер в 84 года, заявил Союз кинематографистов России в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:09

2024-03-07T18:09

2024-03-07T19:14

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кинооператор, снявший сериалы "Ликвидация" и "Тихий Дон", Михаил Суслов умер в 84 года, заявил Союз кинематографистов России в Telegram-канале. "Гильдия кинооператоров сообщила, что умер Михаил Петрович Суслов", — говорится в тексте.Суслов родился 23 марта 1939 года. В 1962-м окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Леонида Косматова), три года работал на Московском телевидении, где начинало создаваться творческое объединение "Экран", затем перешел на киностудию "Мосфильм". С 1976-го оператор жил в США и работал в жанрах боевика и криминальной драмы в Голливуде. С конца 1990-х он плодотворно сотрудничал с режиссером Сергеем Урсуляком, снял фильм "Долгое прощание" и киносериалы "Неудача Пуаро", "Ликвидация", "Исаев", "Жизнь и судьба", а также "Тихий Дон".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, новости культуры, происшествия