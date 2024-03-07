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Умер оператор сериала "Ликвидация" Михаил Суслов - РИА Новости, 07.03.2024
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Культура
 
18:09 07.03.2024 (обновлено: 19:14 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/suslov-1931799377.html
Умер оператор сериала "Ликвидация" Михаил Суслов
Умер оператор сериала "Ликвидация" Михаил Суслов - РИА Новости, 07.03.2024
Умер оператор сериала "Ликвидация" Михаил Суслов
Кинооператор, снявший сериалы "Ликвидация" и "Тихий Дон", Михаил Суслов умер в 84 года, заявил Союз кинематографистов России в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:09
2024-03-07T19:14
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кинооператор, снявший сериалы "Ликвидация" и "Тихий Дон", Михаил Суслов умер в 84 года, заявил Союз кинематографистов России в Telegram-канале. "Гильдия кинооператоров сообщила, что умер Михаил Петрович Суслов", — говорится в тексте.Суслов родился 23 марта 1939 года. В 1962-м окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Леонида Косматова), три года работал на Московском телевидении, где начинало создаваться творческое объединение "Экран", затем перешел на киностудию "Мосфильм". С 1976-го оператор жил в США и работал в жанрах боевика и криминальной драмы в Голливуде. С конца 1990-х он плодотворно сотрудничал с режиссером Сергеем Урсуляком, снял фильм "Долгое прощание" и киносериалы "Неудача Пуаро", "Ликвидация", "Исаев", "Жизнь и судьба", а также "Тихий Дон".
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Культура, Россия, США, Новости культуры, Происшествия
Умер оператор сериала "Ликвидация" Михаил Суслов

Оператор "Тихого Дона" и "Ликвидации" Михаил Суслов умер на 85-м году жизни

© Фото из личного архива Михаила СусловаМихаил Суслов
Михаил Суслов
© Фото из личного архива Михаила Суслова
Михаил Суслов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кинооператор, снявший сериалы "Ликвидация" и "Тихий Дон", Михаил Суслов умер в 84 года, заявил Союз кинематографистов России в Telegram-канале.
"Гильдия кинооператоров сообщила, что умер Михаил Петрович Суслов", — говорится в тексте.
Суслов родился 23 марта 1939 года. В 1962-м окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Леонида Косматова), три года работал на Московском телевидении, где начинало создаваться творческое объединение "Экран", затем перешел на киностудию "Мосфильм". С 1976-го оператор жил в США и работал в жанрах боевика и криминальной драмы в Голливуде. С конца 1990-х он плодотворно сотрудничал с режиссером Сергеем Урсуляком, снял фильм "Долгое прощание" и киносериалы "Неудача Пуаро", "Ликвидация", "Исаев", "Жизнь и судьба", а также "Тихий Дон".
 
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