https://ria.ru/20240307/strelba-1931618407.html

В Филадельфии произошли стрельба, пострадали дети, сообщают СМИ

В Филадельфии произошли стрельба, пострадали дети, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.03.2024

В Филадельфии произошли стрельба, пострадали дети, сообщают СМИ

По меньшей мере восемь старшеклассников, ожидавших автобус на остановке в американском городе Филадельфия, пострадали после того, как неизвестные открыли по ним РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:18

2024-03-07T05:18

2024-03-07T10:56

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. По меньшей мере восемь старшеклассников, ожидавших автобус на остановке в американском городе Филадельфия, пострадали после того, как неизвестные открыли по ним огонь, один из них находится в критическом состоянии, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию. "По меньшей мере восемь старшеклассников в Филадельфии были застрелены во время ожидания автобуса в северо-восточной части города в среду днем, причем один из них находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении телеканала. По словам комиссара полиции Кевина Бетеля, ученики в возрасте от 15 до 17 лет готовились сесть в автобус, когда три человека вышли из припаркованного на другой стороне дороги автомобиля и открыли по ним огонь, сделав более 30 выстрелов.

https://ria.ru/20240215/strelba-1927483334.html

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в мире, филадельфия, сша