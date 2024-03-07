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США настаивают. Зеленскому сообщили неожиданные новости о войсках НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
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07:35 07.03.2024
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США настаивают. Зеленскому сообщили неожиданные новости о войсках НАТО
США настаивают. Зеленскому сообщили неожиданные новости о войсках НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
США настаивают. Зеленскому сообщили неожиданные новости о войсках НАТО
Даже вступление в НАТО не гарантирует Киеву защиту западных военных, заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:35
2024-03-07T07:35
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Даже вступление в НАТО не гарантирует Киеву защиту западных военных, заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy."Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован", — пояснил эксперт.По словам Уолта, США настаивают на широкой интерпретации V статьи, согласно которой участники НАТО действуют "так, как посчитают нужным". В таком случае странам блока вовсе не обязательно применять свою армию для защиты другого государства, добавил он. Эксперт подчеркнул, что текущая позиция западных стран по отказу от прямого участия в конфликте с Россией вполне может сохраниться даже при членстве Киева в НАТО.&quot;НАТО — это вовсе не волшебный щит&quot;, — отрезвил украинцев Уолт.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240302/putin-1930770108.html
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в мире, сша, украина, нато
В мире, США, Украина, НАТО
США настаивают. Зеленскому сообщили неожиданные новости о войсках НАТО

FP: войска НАТО не будут обязаны защищать Украину даже при ее членстве в блоке

© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Даже вступление в НАТО не гарантирует Киеву защиту западных военных, заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
"Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован", — пояснил эксперт.
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По словам Уолта, США настаивают на широкой интерпретации V статьи, согласно которой участники НАТО действуют "так, как посчитают нужным". В таком случае странам блока вовсе не обязательно применять свою армию для защиты другого государства, добавил он.
Эксперт подчеркнул, что текущая позиция западных стран по отказу от прямого участия в конфликте с Россией вполне может сохраниться даже при членстве Киева в НАТО.
«

"НАТО — это вовсе не волшебный щит", — отрезвил украинцев Уолт.

Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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