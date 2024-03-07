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Американский сенатор заявил, что Байден оторван от жизни

Американский сенатор заявил, что Байден оторван от жизни - РИА Новости, 07.03.2024

Американский сенатор заявил, что Байден оторван от жизни

Президент США Джо Байден оторван от жизни, это ставит под угрозу будущее страны, заявила сенатор-республиканка Кэйти Бритт, которой Республиканская партия... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T22:35

2024-03-07T22:35

2024-03-07T22:35

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден оторван от жизни, это ставит под угрозу будущее страны, заявила сенатор-республиканка Кэйти Бритт, которой Республиканская партия поручила комментировать итоги выступления американского лидера в Капитолии. Байден в четверг вечером по вашингтонскому времени (рано утром в пятницу по мск) выступит с ежегодным обращением к конгрессу, анонсировалось, что он расскажет о своих "исторических достижениях" на посту главы государства. "Президент Байден оторван от жизни и сбился с темпа, последствия ставят под угрозу будущее Америки", - заявила Бритт изданию Punchbowl. Она добавила, что с нетерпением ждет возможности поделиться позицией республиканцев по итогам обращения президента. По словам республиканки, после речи Байдена она намерена также указать на необходимость передать лидерство в стране молодому поколению американцев. Как отмечает издание, другие представители Республиканской партии в Капитолии относятся к предстоящей речи американского лидера столь же скептически. Так, конгрессмены Крис Смит от Нью-Джерси и Хуан Сискомани от Аризоны заявили, что ждут от Байдена не "пустых слов", а действий по защите границы от потока нелегальных мигрантов. "Я хочу услышать, что он применит закон по границе - и точка", - подчеркнул Смит. Их однопартиец, конгрессмен от Пенсильвании Скотт Перри, ждет, что президент обвинит республиканцев в проблемах, которые создал себе сам. "Я ожидаю, что он придет и обвинит других во всех проблемах, которые он же и создал", - указал Перри.

https://ria.ru/20240307/tramp-1931836343.html

https://ria.ru/20240304/bayden-1931004879.html

https://ria.ru/20240303/bayden-1930852369.html

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в мире, сша, нью-джерси, аризона, джо байден, крис смит, скотт перри, капитолий