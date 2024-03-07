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В США приняли проект о частичном финансировании правительства

В США приняли проект о частичном финансировании правительства - РИА Новости, 07.03.2024

В США приняли проект о частичном финансировании правительства

Законопроект о частичном финансировании правительства США на 460 миллиардов долларов принят большинством голосов в палате представителей, свидетельствуют итоги... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T00:26

2024-03-07T00:26

2024-03-07T00:46

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майк джонсон

чак шумер

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Законопроект о частичном финансировании правительства США на 460 миллиардов долларов принят большинством голосов в палате представителей, свидетельствуют итоги голосования.Как свидетельствуют данные с результатов голосования, за законопроект проголосовали 339 конгрессменов. Против выступили 85 законодателей.Указанным законопроектом предусмотрено выделение средств для части министерств и ведомства по ряду направлений, включая сельское хозяйство, торговлю, юстицию и науку, энергетику, транспорт и развитие территорий. Финансирование этих ведомств заканчивалось 8 марта.Финансирование оставшихся 6 ведомств, включая Пентагон, должно быть согласовано до 22 марта, чтобы избежать шатдауна.Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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в мире, сша, майк джонсон, чак шумер, министерство обороны сша