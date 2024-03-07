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Назвать проигрыш выигрышем — американское ноу-хау

Назвать проигрыш выигрышем — американское ноу-хау - РИА Новости, 07.03.2024

Назвать проигрыш выигрышем — американское ноу-хау

Как превратить отсутствие события в сенсацию, а успех конкурента — в его провал? Очередной подвиг по этой части совершил хор пропагандистов, искавших правильные РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:00

2024-03-07T08:00

2024-03-07T08:00

аналитика

сша

америка

китай

всекитайское собрание народных представителей

мировая экономика

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Как превратить отсутствие события в сенсацию, а успех конкурента — в его провал? Очередной подвиг по этой части совершил хор пропагандистов, искавших правильные слова по поводу экономических планов Китая на предстоящий год. А правильные слова, например: все, Китай никогда не обгонит нашу Америку, у них там все плохо. Речь о реакции на новости с идущих сейчас в Пекине "двух сессий". Это ежегодное событие, которое можно (весьма приблизительно) сравнить с одновременными заседаниями Съезда народных депутатов в России (до 1993 года) и Общественной палаты. А точнее, Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая. В остальное время года китайский парламент работает, собираясь раз в два месяца в узком составе — в виде Постоянного комитета ВСНП.Можно уверенно сказать, что уже многие годы ни одно заседание парламента где-либо в мире не вызывает такого всеобщего интереса и бурного отклика. Дело в том, что на весенних "двойных сессиях" оглашаются, а потом обсуждаются и комментируются планы правительства по части экономики на год вперед. А китайская экономика — это локомотив развития для примерно 30 процентов мировой экономики, десятков стран и конкурент для Запада. Поэтому следят за ситуацией и, исходя из нее, принимают решения правительства, корпорации, частные инвесторы.Но именно на этой неделе Пекин не выдал никаких сюрпризов. Все было угадано заранее просто потому, что ситуация диктовала именно такие оценки и решения. Главное внимание будет уделяться основному преимуществу китайской экономики — инновациям, ее мировому технологическому лидерству. Особенно по электромобилям, водородной энергетике, искусственному интеллекту и космосу. Эти направления будут укрепляться прежде всего потому, что сама страна, ее внутренний рынок дают уникальную массу данных, производств и лабораторий, там работает множество специалистов и компаний по любым новым технологиям. Ну и не забудем, что патентуется около 900 тысяч изобретений в год или что сейчас никуда не делается таких ассигнований, как на стимулы инноваций, — до 52 миллиардов долларов в год. Будущее, то есть глобальное преимущество КНР, — оно здесь.Это сенсация? Нет, вообще-то, курс на отказ от "экспортной" модели роста, упор на инновации и внутренний рынок был взят еще 15 лет назад и с тех пор не менялся. Сейчас новостью можно считать разве что уверенные заявления с трибуны сессии о том, что даже по части полупроводников высшей категории у страны не будет критической зависимости от США.Что еще: скромный военный бюджет (примерно вчетверо меньше американского). Далее: обсуждали, будет ли стимулирование роста, то есть мощные вливания денег (в том числе с помощью печатного станка и бесконтрольного долга, как в США), или предпочтут консервативный и спокойный подход. Победил второй вариант. Массу догадок строили насчет официальных прогнозов роста ВВП, но оправдались предсказания, что рост в 2024 году запланирован примерно таким же, как в 2023-м, то есть "около пяти процентов".И вот тут в прорыв пошла американская и прочая пропаганда. Ее первое направление — перечислять слабости китайской экономики без лишнего упоминания сильных сторон, да еще приговаривая: это ведь и премьер Ли Цян признает. И второе — вдохновенно играть со статистикой.Здесь, конечно же, отличилось агентство Bloomberg. Оно сообщило на днях, что американская экономика в 2023 году произвела ВВП больше, чем китайская (то есть 6,3 против 4,6 процента). Но как же так, если все наоборот: 3,3 против 5,2 процента? А просто: есть такая система подсчета — без поправки на инфляцию. Вот по ней США выглядят молодцом (то есть цены там выросли, и получается, что за счет этого и ВВП стал толще).Вывод экономистов, цитируемых агентством: это значит, что нескоро или никогда Китай не обгонит Америку. А то, что он это сделал еще в 2016-м по другой системе подсчета — по паритету покупательной способности валют, так это совсем неправильная система, давайте ее игнорировать.В этой ситуации экстремист от экономики с ресурса Asia Times предлагал накануне сессии китайским властям: да не надо вообще объявлять цели развития в виде прогноза ВВП. Это раньше все ужасались и восхищались валовым ростом азиатского гиганта, а сегодня эти "общие" цифры совершенно неинтересны — важнее качество экономики.Но китайские власти его не послушались и дали сдержанные и консервативные ориентиры того и другого. И количества, и качества будущего роста.

https://ria.ru/20240306/babaev-1931274447.html

https://ria.ru/20240303/tovary-1930809591.html

https://ria.ru/20240226/kitay-1929476377.html

https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html

сша

америка

китай

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аналитика, сша, америка, китай, всекитайское собрание народных представителей, мировая экономика