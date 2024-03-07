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В Минобороны рассказали о работе расчетов ЗРК "Оса" в зоне СВО
В Минобороны рассказали о работе расчетов ЗРК "Оса" в зоне СВО - РИА Новости, 07.03.2024
В Минобороны рассказали о работе расчетов ЗРК "Оса" в зоне СВО
Дивизионы зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск (сил) "Восток" эффективно прикрывают позиции... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:09
2024-03-07T05:09
2024-03-07T05:09
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дивизионы зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск (сил) "Восток" эффективно прикрывают позиции российских войск от средств воздушного нападения противника на Южнодонецком направлении, уничтожив за последнюю неделю десять ударных и разведывательных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Один расчет ЗРК "Оса-АКМ" группировки войск "Восток" за неделю уничтожает свыше десяти воздушных целей... Эффективность ЗРК "Оса-АКМ" доказывается каждое боевое дежурство. Только за последнюю неделю один расчет уничтожил 10 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ. Есть в списке сбитых трофеев самолеты и ударные вертолеты противника, но таких целей в зоне ответственности Приморских зенитчиков становится все меньше", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что комплексы малого радиуса действия могут уничтожать воздушные цели на расстоянии до десяти километров - сейчас это в основном беспилотные летательные аппараты ВСУ различных типов. Сообщается, что на борту "Осы" установлено меньше электроники, чем на современных комплексах, поэтому результаты действий аппарата зависят от профессиональной работы экипажа. В этом, по словам командира ЗРК "Оса-АКМ" с позывным "Казак", и есть преимущество "Осы".
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о работе расчетов ЗРК "Оса" в зоне СВО
МО: расчет ЗРК "Оса" уничтожает за неделю свыше десяти воздушных целей
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дивизионы зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск (сил) "Восток" эффективно прикрывают позиции российских войск от средств воздушного нападения противника на Южнодонецком направлении, уничтожив за последнюю неделю десять ударных и разведывательных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Один расчет ЗРК "Оса-АКМ" группировки войск "Восток" за неделю уничтожает свыше десяти воздушных целей... Эффективность ЗРК "Оса-АКМ" доказывается каждое боевое дежурство. Только за последнюю неделю один расчет уничтожил 10 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ. Есть в списке сбитых трофеев самолеты и ударные вертолеты противника, но таких целей в зоне ответственности Приморских зенитчиков становится все меньше", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что комплексы малого радиуса действия могут уничтожать воздушные цели на расстоянии до десяти километров - сейчас это в основном беспилотные летательные аппараты ВСУ различных типов.
Сообщается, что на борту "Осы" установлено меньше электроники, чем на современных комплексах, поэтому результаты действий аппарата зависят от профессиональной работы экипажа.
В этом, по словам командира ЗРК "Оса-АКМ" с позывным "Казак", и есть преимущество "Осы".
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