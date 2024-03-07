https://ria.ru/20240307/sistemy-1931674120.html
Тюменская область передала бойцам СВО системы видеонаблюдения
Тюменская область передала бойцам СВО системы видеонаблюдения - РИА Новости, 07.03.2024
Тюменская область передала бойцам СВО системы видеонаблюдения
Тюменским бойцам из 90-го саперного полка в зону специальной военной операции доставлены системы видеонаблюдения, которые позволяют контролировать ситуацию в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:21
2024-03-07T12:21
2024-03-07T12:21
надежные люди
тюменская область
ялуторовск
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ТЮМЕНЬ, 7 мар – РИА Новости. Тюменским бойцам из 90-го саперного полка в зону специальной военной операции доставлены системы видеонаблюдения, которые позволяют контролировать ситуацию в районе дислокации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Тюменским бойцам из 90-го саперного полка стало проще следить за обстановкой. Контроль в районе расположения теперь ведется с помощью видеокамер, которые подразделению в зону специальной военной операции передала Тюменская область", – указано в сообщении. Отмечается, что доставленные на передовую системы видеонаблюдения изготавливают в городе Ялуторовске Тюменской области. Камеры имеют высокое разрешение, широкий угол обзора, обладают повышенной светочувствительностью, что позволяет вести обзор территории ночью без дополнительной демаскирующей подсветки. В видеокомментарии один из военнослужащих благодарит региональные власти за поддержку и обеспечение полка необходимыми средствами видеонаблюдения.
https://ria.ru/20240305/pomosch-1931256334.html
тюменская область
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тюменская область, ялуторовск
Надежные люди, Тюменская область, Ялуторовск
ТЮМЕНЬ, 7 мар – РИА Новости. Тюменским бойцам из 90-го саперного полка в зону специальной военной операции доставлены системы видеонаблюдения, которые позволяют контролировать ситуацию в районе дислокации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Тюменским бойцам из 90-го саперного полка стало проще следить за обстановкой. Контроль в районе расположения теперь ведется с помощью видеокамер, которые подразделению в зону специальной военной операции передала Тюменская область", – указано в сообщении.
Отмечается, что доставленные на передовую системы видеонаблюдения изготавливают в городе Ялуторовске
Тюменской области. Камеры имеют высокое разрешение, широкий угол обзора, обладают повышенной светочувствительностью, что позволяет вести обзор территории ночью без дополнительной демаскирующей подсветки.
В видеокомментарии один из военнослужащих благодарит региональные власти за поддержку и обеспечение полка необходимыми средствами видеонаблюдения.
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