https://ria.ru/20240307/sistemy-1931674120.html

Тюменская область передала бойцам СВО системы видеонаблюдения

Тюменская область передала бойцам СВО системы видеонаблюдения - РИА Новости, 07.03.2024

Тюменская область передала бойцам СВО системы видеонаблюдения

Тюменским бойцам из 90-го саперного полка в зону специальной военной операции доставлены системы видеонаблюдения, которые позволяют контролировать ситуацию в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:21

2024-03-07T12:21

2024-03-07T12:21

надежные люди

тюменская область

ялуторовск

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ТЮМЕНЬ, 7 мар – РИА Новости. Тюменским бойцам из 90-го саперного полка в зону специальной военной операции доставлены системы видеонаблюдения, которые позволяют контролировать ситуацию в районе дислокации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Тюменским бойцам из 90-го саперного полка стало проще следить за обстановкой. Контроль в районе расположения теперь ведется с помощью видеокамер, которые подразделению в зону специальной военной операции передала Тюменская область", – указано в сообщении. Отмечается, что доставленные на передовую системы видеонаблюдения изготавливают в городе Ялуторовске Тюменской области. Камеры имеют высокое разрешение, широкий угол обзора, обладают повышенной светочувствительностью, что позволяет вести обзор территории ночью без дополнительной демаскирующей подсветки. В видеокомментарии один из военнослужащих благодарит региональные власти за поддержку и обеспечение полка необходимыми средствами видеонаблюдения.

https://ria.ru/20240305/pomosch-1931256334.html

тюменская область

ялуторовск

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тюменская область, ялуторовск