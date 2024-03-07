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Российские ВКС ударили по двум базам террористов в Сирии - РИА Новости, 07.03.2024
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22:44 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/siriya-1931840495.html
Российские ВКС ударили по двум базам террористов в Сирии
Российские ВКС ударили по двум базам террористов в Сирии - РИА Новости, 07.03.2024
Российские ВКС ударили по двум базам террористов в Сирии
Российская авиация 5 марта ударила по двум местам базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, свыше 20 боевиков ликвидировано, сообщил замруководителя... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T22:44
2024-03-07T22:44
идлиб (мухафаза)
россия
латакия (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская авиация 5 марта ударила по двум местам базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, свыше 20 боевиков ликвидировано, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Ударами ВКС России 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Ликвидировано более 20 террористов", - заявил он. Кроме того, Кулить сообщил, что один сирийский военный погиб из-за обстрелов со стороны террористов в Латакии. Он также добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения протоколов деконфликтации и воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США.
https://ria.ru/20240302/boeviki-1930777010.html
идлиб (мухафаза)
россия
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идлиб (мухафаза), россия, латакия (мухафаза), воздушно-космические силы россии, в мире, f-16
Идлиб (мухафаза), Россия, Латакия (мухафаза), Воздушно-космические силы России, В мире, F-16
Российские ВКС ударили по двум базам террористов в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ ударили по 2 базам террористов в Сирии, ликвидировали 20 боевиков

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская авиация 5 марта ударила по двум местам базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, свыше 20 боевиков ликвидировано, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Ударами ВКС России 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Ликвидировано более 20 террористов", - заявил он.
Кроме того, Кулить сообщил, что один сирийский военный погиб из-за обстрелов со стороны террористов в Латакии.
Он также добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения протоколов деконфликтации и воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США.
Самолеты российских Воздушно-космических сил наносят точечные удары по позициям боевиков в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
ВКС уничтожили в провинции Алеппо лагерь подготовки боевиков
2 марта, 23:44
 
Идлиб (мухафаза)РоссияЛатакия (мухафаза)Воздушно-космические силы РоссииВ миреF-16
 
 
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