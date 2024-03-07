https://ria.ru/20240307/siriya-1931840495.html

Российские ВКС ударили по двум базам террористов в Сирии

Российские ВКС ударили по двум базам террористов в Сирии - РИА Новости, 07.03.2024

Российские ВКС ударили по двум базам террористов в Сирии

Российская авиация 5 марта ударила по двум местам базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, свыше 20 боевиков ликвидировано, сообщил замруководителя... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T22:44

2024-03-07T22:44

2024-03-07T22:44

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская авиация 5 марта ударила по двум местам базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, свыше 20 боевиков ликвидировано, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Ударами ВКС России 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Ликвидировано более 20 террористов", - заявил он. Кроме того, Кулить сообщил, что один сирийский военный погиб из-за обстрелов со стороны террористов в Латакии. Он также добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения протоколов деконфликтации и воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США.

https://ria.ru/20240302/boeviki-1930777010.html

идлиб (мухафаза)

россия

латакия (мухафаза)

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идлиб (мухафаза), россия, латакия (мухафаза), воздушно-космические силы россии, в мире, f-16