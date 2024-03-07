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В нескольких областях Украины хотят заблокировать телесигналы из России - РИА Новости, 07.03.2024
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21:08 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/signal-1931831555.html
В нескольких областях Украины хотят заблокировать телесигналы из России
В нескольких областях Украины хотят заблокировать телесигналы из России - РИА Новости, 07.03.2024
В нескольких областях Украины хотят заблокировать телесигналы из России
Кабмин Украины выделил 152 миллиона гривен (более 3,9 миллиона долларов) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в девяти регионах страны,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T21:08
2024-03-07T21:08
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кабмин Украины выделил 152 миллиона гривен (более 3,9 миллиона долларов) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в девяти регионах страны, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". "Кабинет министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 миллиона гривен на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях. Выделенные правительством средства будут направлены как на закупку и установку комплексов блокировки сигналов с территории РФ, Беларуси и непризнанного Приднестровья", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что так называемую сеть блокирования антиукраинского телерадиовещания развернут в приграничных районах Украины посредством установки комплексов выборочной блокировки сигналов радиоэлектронных и телевизионных средств. В частности, до 1 мая, как передает издание, комплексы блокировки установят в 45 локациях в приграничной зоне Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
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в мире, украина, белоруссия, россия
В мире, Украина, Белоруссия, Россия
В нескольких областях Украины хотят заблокировать телесигналы из России

В 9 областях Украины хотят заблокировать теле- и радиосигналы из России

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кабмин Украины выделил 152 миллиона гривен (более 3,9 миллиона долларов) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в девяти регионах страны, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета".
"Кабинет министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 миллиона гривен на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях. Выделенные правительством средства будут направлены как на закупку и установку комплексов блокировки сигналов с территории РФ, Беларуси и непризнанного Приднестровья", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что так называемую сеть блокирования антиукраинского телерадиовещания развернут в приграничных районах Украины посредством установки комплексов выборочной блокировки сигналов радиоэлектронных и телевизионных средств. В частности, до 1 мая, как передает издание, комплексы блокировки установят в 45 локациях в приграничной зоне Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
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