https://ria.ru/20240307/signal-1931831555.html

В нескольких областях Украины хотят заблокировать телесигналы из России

В нескольких областях Украины хотят заблокировать телесигналы из России - РИА Новости, 07.03.2024

В нескольких областях Украины хотят заблокировать телесигналы из России

Кабмин Украины выделил 152 миллиона гривен (более 3,9 миллиона долларов) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в девяти регионах страны,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T21:08

2024-03-07T21:08

2024-03-07T21:08

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кабмин Украины выделил 152 миллиона гривен (более 3,9 миллиона долларов) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в девяти регионах страны, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". "Кабинет министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 миллиона гривен на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях. Выделенные правительством средства будут направлены как на закупку и установку комплексов блокировки сигналов с территории РФ, Беларуси и непризнанного Приднестровья", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что так называемую сеть блокирования антиукраинского телерадиовещания развернут в приграничных районах Украины посредством установки комплексов выборочной блокировки сигналов радиоэлектронных и телевизионных средств. В частности, до 1 мая, как передает издание, комплексы блокировки установят в 45 локациях в приграничной зоне Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

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в мире, украина, белоруссия, россия