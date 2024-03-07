https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931772594.html

Швецию в составе НАТО будут считать угрозой для России, заявил сенатор

Швецию в составе НАТО будут считать угрозой для России, заявил сенатор - РИА Новости, 07.03.2024

Швецию в составе НАТО будут считать угрозой для России, заявил сенатор

После вступления Швеции в НАТО страна будет восприниматься в России как угроза, что несет опасность для Стокгольма, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:35

2024-03-07T16:35

2024-03-07T16:35

в мире

швеция

россия

константин косачев

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. После вступления Швеции в НАТО страна будет восприниматься в России как угроза, что несет опасность для Стокгольма, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Швеция 7 марта официально вступит в НАТО и станет 32-м членом альянса, говорится в сообщении Белого дома. "Вступление Швеции в НАТО, которое официально станет фактом сегодня, на мой взгляд, - одно из самых опрометчивых и недальновидных в истории королевства. Швеция, даже будучи "получленом" альянса, как до сих пор, тем не менее не воспринималась в России как угроза. Теперь будет. Тем самым НАТО - не гарантия безопасности, а гарантия опасности для шведов", - сказал сенатор. Кроме того, имиджевая и статусная потеря для Швеции колоссальна, добавил Косачев. "Страна более не будет восприниматься нейтральной, и не только в России. Это касается любых ее действий и институтов: не нейтральный посредник, не нейтральная площадка, не нейтральный контингент, суды, политики, делегации в международных организациях и тому подобное. Можно забыть про все эти атрибуты подлинно суверенных государств", - подчеркнул он. Также, вместо нормальных отношений с соседней ядерной державой "Стокгольм будет обязан по военным доктринам Брюсселя враждовать с ней, места для маневра он сам себя лишил", - отметил политик.

https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html

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швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, россия, константин косачев, нато, совет федерации рф