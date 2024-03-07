https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931772594.html
Швецию в составе НАТО будут считать угрозой для России, заявил сенатор
Швецию в составе НАТО будут считать угрозой для России, заявил сенатор - РИА Новости, 07.03.2024
Швецию в составе НАТО будут считать угрозой для России, заявил сенатор
После вступления Швеции в НАТО страна будет восприниматься в России как угроза, что несет опасность для Стокгольма, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:35
2024-03-07T16:35
2024-03-07T16:35
в мире
швеция
россия
константин косачев
нато
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. После вступления Швеции в НАТО страна будет восприниматься в России как угроза, что несет опасность для Стокгольма, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Швеция 7 марта официально вступит в НАТО и станет 32-м членом альянса, говорится в сообщении Белого дома. "Вступление Швеции в НАТО, которое официально станет фактом сегодня, на мой взгляд, - одно из самых опрометчивых и недальновидных в истории королевства. Швеция, даже будучи "получленом" альянса, как до сих пор, тем не менее не воспринималась в России как угроза. Теперь будет. Тем самым НАТО - не гарантия безопасности, а гарантия опасности для шведов", - сказал сенатор. Кроме того, имиджевая и статусная потеря для Швеции колоссальна, добавил Косачев. "Страна более не будет восприниматься нейтральной, и не только в России. Это касается любых ее действий и институтов: не нейтральный посредник, не нейтральная площадка, не нейтральный контингент, суды, политики, делегации в международных организациях и тому подобное. Можно забыть про все эти атрибуты подлинно суверенных государств", - подчеркнул он. Также, вместо нормальных отношений с соседней ядерной державой "Стокгольм будет обязан по военным доктринам Брюсселя враждовать с ней, места для маневра он сам себя лишил", - отметил политик.
https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, константин косачев, нато, совет федерации рф
В мире, Швеция, Россия, Константин Косачев, НАТО, Совет Федерации РФ
Швецию в составе НАТО будут считать угрозой для России, заявил сенатор
Косачев: после вступления в НАТО Швецию будут воспринимать в России как угрозу
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. После вступления Швеции в НАТО страна будет восприниматься в России как угроза, что несет опасность для Стокгольма, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Швеция 7 марта официально вступит в НАТО и станет 32-м членом альянса, говорится в сообщении Белого дома.
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"Вступление Швеции в НАТО, которое официально станет фактом сегодня, на мой взгляд, - одно из самых опрометчивых и недальновидных в истории королевства. Швеция, даже будучи "получленом" альянса, как до сих пор, тем не менее не воспринималась в России как угроза. Теперь будет. Тем самым НАТО - не гарантия безопасности, а гарантия опасности для шведов", - сказал сенатор.
Кроме того, имиджевая и статусная потеря для Швеции колоссальна, добавил Косачев. "Страна более не будет восприниматься нейтральной, и не только в России. Это касается любых ее действий и институтов: не нейтральный посредник, не нейтральная площадка, не нейтральный контингент, суды, политики, делегации в международных организациях и тому подобное. Можно забыть про все эти атрибуты подлинно суверенных государств", - подчеркнул он.
Также, вместо нормальных отношений с соседней ядерной державой "Стокгольм будет обязан по военным доктринам Брюсселя
враждовать с ней, места для маневра он сам себя лишил", - отметил политик.
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