https://ria.ru/20240307/sever-1931799999.html

Минобороны ФРГ заявило о намерении расширить присутствие на Крайнем Севере

Минобороны ФРГ заявило о намерении расширить присутствие на Крайнем Севере - РИА Новости, 07.03.2024

Минобороны ФРГ заявило о намерении расширить присутствие на Крайнем Севере

Германия намерена расширить свое присутствие на Крайнем Севере, заявил германский министр обороны Борис Писториус при посещении учений НАТО Nordic Response 2024 РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:11

2024-03-07T18:11

2024-03-07T18:11

в мире

германия

борис писториус

минобороны германии

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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Германия намерена расширить свое присутствие на Крайнем Севере, заявил германский министр обороны Борис Писториус при посещении учений НАТО Nordic Response 2024 в Норвегии, его слова передает агентство DPA. Накануне Писториус посетил норвежскую военную станцию на границе с Россией и предложил расширить участие бундесвера на Крайнем Севере, "несмотря на то, что мир сейчас сосредоточен на Украине и Ближнем Востоке". "Мы просто хотим еще больше присутствовать здесь, на Крайнем Севере", - сказал Писториус, упомянув в этой связи необходимость расширения участия в учениях и призвав к совместным закупкам, например, подводных лодок. Маневры Nordic Response 2024 политик охарактеризовал, как "крупнейшие и самые важные учения в НАТО за последние 40 лет". "На самом деле очевидно, что здесь, в Арктике, в Северном Ледовитом океане, нити, если хотите, сходятся воедино", - сказал Писториус. По его словам, именно здесь проходит транспорт и подводные лодки, чему в центральной Европе уделяется слишком мало внимания. Учения Nordic Response проходят в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Nordic Response 2024 является частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender.

https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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Кирилл Волков

в мире, германия, борис писториус, минобороны германии