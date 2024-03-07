https://ria.ru/20240307/senegal-1931608651.html

В Сенегале назначили выборы президента страны на 24 марта, пишут СМИ

В Сенегале назначили выборы президента страны на 24 марта, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2024

В Сенегале назначили выборы президента страны на 24 марта, пишут СМИ

Правительство Сенегала назначило выборы президента страны на 24 марта, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление правительства. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T00:24

2024-03-07T00:24

2024-03-07T00:24

в мире

сенегал

маки салл

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство Сенегала назначило выборы президента страны на 24 марта, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление правительства. Ранее агентство сообщило, что президент Сенегала Маки Салл распустил прежнее правительство и назначил министра внутренних дел Сидики Кабу новым премьер-министром страны. "Президент Сенегала Маки Салл перенес президентские выборы на 24 марта", - говорится в сообщении агентства. В среду агентство Франс Пресс сообщило, что конституционный суд Сенегала постановил, что президентские выборы в стране должны состояться не позднее 2 апреля - окончания срока полномочий действующего лидера страны Маки Салла. В начале февраля парламент Сенегала принял закон о переносе изначально запланированных на февраль президентских выборов на 15 декабря 2024 года. Затем конституционный суд Сенегала аннулировал указ о переносе выборов. Действующий президент Маки Салл после решения КС, аннулировавшего перенос выборов, заявил, что принял это решение к сведению и намерен провести консультации для организации голосования в ближайшее время.

https://ria.ru/20240207/senegal-1925913112.html

https://ria.ru/20230827/afrika-1892527071.html

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в мире, сенегал, маки салл